Aileler dikkat ’incel’ tehdidi kapıda

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:31

“Involuntary celibate” teriminin kısaltması olan İncel, yalnızlığı ve kadın düşmanlığını özendiren bir topluluğu ifade ediyor. Bilgi Teknolojileri uzmanı Barış Bayram, bu tür grupların internet ortamındaki tehlikelerine dikkat çekerek ailelere çocuklarını nasıl koruyacaklarına dair önemli bilgiler verdi.

AİLELER NE YAPMALI?

Barış Bayram, bu karanlık grupların özellikle gençleri hedef aldığını belirterek, Discord ve Telegram gibi platformların ahlaksızlığın ve şiddetin kol gezdiği arenalara dönüştüğünü vurguladı. Çocukların bu platformlarda yer alan grupların tehlikelerinden habersiz olduğunu ifade eden Bayram, “Aileler, bu durumu göz ardı etmemeli ve çok dikkatli olmalılar” dedi.

ŞİDDET VE NEFRET NORMALLEŞTİRİLİYOR

Bu gruplarda statü kazanmanın yolunun diğer üyelere zarar verici davranışlar sergilemekten geçtiğini söyleyen Barış Bayram, “Mesela, küçük bir kediye işkence edip bunun videosunu paylaşanlar kahraman olarak görülüyor. Bu tarz acımasız düşünceler, çocukların ve gençlerin zihinlerinde yer buluyor,” dedi. Bayram, bu tür davranışların sadece bireylerin değil, toplumun ruh sağlığını da tehdit ettiğini vurguladı.

KİŞİSEL VERİLERİN TAHLİKESİ; ŞANTAJ VE MANİPÜLASYON

Ailelerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise kişisel bilgilerin ele geçirilmesi. Barış Bayram, bu grupların insanların aile bilgilerine, telefon numaralarına ve fotoğraflarına kolayca ulaşabildiğini belirterek, “Bu bilgileri ele geçirenler, ‘Para ver, yoksa tüm sırlarını ifşa ederim’ tehditleriyle çocukları veya gençleri köşeye sıkıştırıyorlar. Bu durum, dijital güvenliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor,” ifadelerini kullandı.Ailelere düşen görevler

Barış Bayram, ailelerin çocuklarını korumak için atması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

"Açık iletişim sağlayın: Çocuklarınızla internetin tehlikeleri hakkında açık bir iletişim kurun. Hangi platformlarda vakit geçirdiklerini öğrenin.

Dijital güvenlik önlemleri alın: Çocuklarınıza güçlü parolalar kullanmayı öğretin ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini anlatın. Ayrıca ebeveyn koruması, anti virüs yazılımları ile kullandıkları bilgisayar ve telefonları güvence altına alın. Bu konuda uzman kuruluşlardan destek almanızı öneriyoruz.

İnternet kullanımını takip edin: Çocuklarınızın hangi platformlarda vakit geçirdiğini gözlemleyin. Özellikle Discord ve Telegram gibi mecralarda dikkatli olun. Bunun için güncel yazılımlar edinin ve uzman kuruluşlarla görüşün.

Pedagog desteği alın: Eğer çocuğunuzun bu tür gruplara dâhil olduğunu fark ederseniz, bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin. Psikolojik destek, bu zararlı ortamlardan uzaklaşmalarına yardımcı olabilir.

Sosyal medya bilincini artırın: Çocuklarınızın sosyal medyada neler paylaştığına dikkat edin ve olumsuz davranışlara karşı farkındalık geliştirmelerini sağlayın.

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM

Dijital dünyada var olan tehlikeler karşısında ailelerin dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri şart olduğunu söyleyen Barış Bayram, “Dijital güvenlik, geleceğimizin teminatıdır. Gençlerimizi bu tehlikelerden korumak hepimizin görevi” diyerek sözlerini tamamladı.