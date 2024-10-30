Cumhuriyet ışığı İzmir'den parladı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:10

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm gün büyük bir katılımla kutladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 101. yıl heyecanı tüm kenti sardı. 7’den 70’e İzmirli yurttaşlar kutlamalarda bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise binlerce İzmirli fener alayında buluştu. İzmirliler saat 19.45’te Konak Saat Kulesi önünde toplanarak Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyüşe geçti. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra; İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu, oda, derneklerin yöneticileri ve binlerce yurttaş katıldı.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜDÜLER

Saat Kulesi önünden başlayan kortej, Konak Pier önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde kortej 1. Kordon’a doğru ilerledi. Körfezdeki gemiler ise korteje sirenlerle eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi ile coşku doruğa ulaştı. Havai fişek gösterisinin ardından fener alayı Gündoğdu Meydanı’na ilerledi.