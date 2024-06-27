Cumhuriyet JES projesini gündeme getirmişti: Bilirkişi keşfi yapıldı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:36

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:36

Mersin Anamur’daki Bozdoğan köyünde, Öz Şimşek Jeotermal Enerji Sistemleri İnşaat Tarım Turizm Limited Şirketi tarafından yapılmak istenen jeotermal enerji santrallerine (JES) karşı açılan davaya ilişkin bugün bilirkişi keşfi yapıldı.

Cumhuriyet, söz konusu projeyi daha önce haberleştirerek gündeme getirmişti. Keşiften önce bölgede toplanan yurttaşlar, projeyi istemediklerini dile getirdi.

Bölgeye giden Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Yurttaşlar kalabalık bir şekilde toplandı. Bilirkişi heyetiyle birlikte alanı gezdik. Hocalarımızın yanlış karar vereceğini düşünmüyorum. Bu projeye ihtiyacımız yok. Bunun bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Devletin bunu halka rağmen yapmayacağını düşünüyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şirket, ilk olarak üç farklı JES projesiyle alana girmek istedi. Birinci sondaj alanı, 1. derece doğal sit alanında bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak diğer iki noktadaki çalışmaların da tarım ve ormanı etkileyecek olması üzerine yurttaşlar duruma karşı çıktı. Köylüler, Anamur Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte dava açtı.