Cumhuriyet kadını Madelet Garabbe Başusta'nın örnek yaşamı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Abileri ona daha 13 yaşındayken “Sen kızsın anlamazsın bu işlerden” dediler. Henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950’li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulu’nda eğitim gören, ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan dünyanın sayılı kadınlarından Madelet Garabbe Başusta. Üç hava aracını da kullanabilen dünyadaki sayılı kadın pilotlardan olan Madalet Başusta’nın eşi Hüseyin Başusta, “Madelet inatçı, savaşçı ve her şartta pes etmeyen bir kadın. Madelet’in hayatı genç kızlara örnek olsun istiyoruz” dedi.

19 yaşında, motorlu uçak, planör ve paraşütle atlama eğitimi almak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen yüzlerce gence, Türk Hava Kurumu Türk kuşu kampında öğretmen yardımcılığı yapan Başusta, disiplinli ve başarılı çalışmaları sebebiyle Paraşüt Türk Milli Takımı’na seçildi. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan çeşitli paraşütle atlama gösterilerine katıldı.

Başusta’nın en büyük arzusu hava kuvvetlerine katılıp jet pilotu olmaktı. Jet pilotu olabilmeleri için bir arkadaşıyla 1955 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na dilekçe verdiler ve kabul edildiler. Ancak, o sürede ortaya çıkan kalp rahatsızlığı sebebiyle hayalini gerçekleştiremedi. Daha sonra, evlenerek Almanya’nın Bremen kentine yerleşti. 1999 yılında Almanya’dan yılın iş kadını seçildi. 2018 yılında da Bakû Avrasya Üniversitesi tarafından fahri doktoraya layık görüldü. 1975 yılında Alman ve Türk kadınların kurucusu olduğu, “Bremen Türk Alman Kadınlar Birliği” adlı derneği kurdu.

SIRA DIŞI BİR ÖYKÜ

Hüseyin Başusta, eşi Madelet Garabbe Başusta’nın biyografisini yazdığı “Madelet - Bulutlara Dokunmak” kitabının ardından bu kez de “Dünyaya göklerden bakan kız-Madelet” adlı biyografi romanını yazdı.

Başusta’nın sıra dışı sayılabilecek hayat hikâyesi televizyon prodüktörü ve yönetmeni eşi Hüseyin Başusta tarafından ikinci kez kaleme alındı.

İlk kadın savaş uçağı pilotu olan Sabiha Gökçen ile tanışan ve onun döneminde THK’de öğrenci olan Madelet Garabbe Başusta’yı eşi Hüseyin Başusta, kitabında “Madelet’in gerçekten sıra dışı sayılabilecek bir hayat hikâyesi var. İnatçı, savaşçı ve her şartta pes etmeyen bir kadın. Madelet’in hayatı genç kızlara örnek olsun istiyoruz” sözleriyle anlattı.