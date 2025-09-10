Cumhuriyet Kadınları’ndan ‘kız ortaokulu’ tepkisi: Dini eğitimi yaygınlaştırmak için milli eğitim araç haline getiriliyor

Cumhuriyet Kadınlar Derneği Konak Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'kız ortaokulu' uygulamasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve geldiği dönemde kız ortaokullarına ilişkin sözlerini hatırlatan Şube Başkanı Özlem Gökdoğan, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in ‘Karma eğitim yasal zorunluluk değil, kız okulları da açılabilir’ demesinin üzerinden iki yıl geçti ve şimdi 7 ilimizde açılan kız ortaokullarını konuşuyoruz. Anlaşılıyor ki Sayın Tekin durmayacak, biz de durmayacağız. Sayın Tekin, çocuklara indirgenmiş cinsiyetçi bakışa geçit verdikçe, biz de Anadolu halkının ve kadim kültürümüzün çocuğu, cinsiyetinden bağımsız, çocuk olarak gördüğü ve kızı-erkeği beraber yetiştirdiği gerçeğinden güç alarak karşı çıkacağız” dedi.

“ÇOK DAR BİR KESİMİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEKTE”

TÜİK'in kızların okullaşma oranları verileriyle Bakan Tekin’in sözleriyle çeliştiğini belirten Gündoğan, şunları söyledi:

“Sayın Bakanın ‘kız okullarını açarak bu kızları eğitime kazandırıyoruz’ sözleri, Bakanlığın sitesinden de yayınlanan TÜİK istatistiklerine bakıldığında, son derece düşündürücüdür. TÜİK’e göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullaşma oranları, kız-erkek toplamda ilkokul için yüzde 95, ortaokul için yüzde 91 ve lise için yüzde 88’dir ve kız çocuklarının okullaşma oranı üç kademede de erkek çocuklardan biraz daha yüksektir. Yani halkımızın ezici çoğunluğu karma eğitimi sorgulamıyor. Kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı okula gitmesini bilim ve akıl yolunda ilerlemenin, eşit bireyler olmanın, cumhuriyetimizin güçlenmesinin en doğal gereği sayıyor. Buradan anlaşılıyor ki Sayın Bakan, nafile ve çağdışı bir ahlak anlayışıyla kız çocuklarını erkek çocuklarıyla aynı okula göndermek istemeyen, cumhuriyetimizle, laiklikle kavgalı çok dar bir kesimin isteğini yerine getirmekte, bunu da ‘demokratik hak ve özgürlük’ gereği saymaktadır.”

“KARMA EĞİTİMİ ‘DELİNEBİLİR’ SONUCUNU ÇIKARMASI NASIL OKUNMALIDIR?

Karma eğitimin ‘tercih’ değil ‘zorunluluk’ olduğunu kaydeden Gündoğan, “Bir Milli Eğitim Bakanı'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu madde 15’deki ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ hükmünden, eğitim felsefemizin temel taşı karma eğitimi ‘delinebilir’ sonucunu çıkarması nasıl okunmalıdır? Devrim kanunlarımızdan Tevhid-i Tedrisat temelinde Türkiye’yi ikinci yüzyılına taşıyan milli eğitim felsefemizi güçlendirerek korumak, Milli Eğitim Bakanlarının birinci görevi değil midir? Kız ve erkek çocuklarının eşit, yan yana ve özgür bireyler olarak yetişmesinin gereğini kavramak istemeyen, çağın gerisindeki bu zihniyetle mücadele etmek görevimiz yok mudur” diye konuştu.

“HALKIMIZ OKULLARDA CİNSİYET AYRIMI İSTEMİYOR”

Kız ortaokulları uygulamasının yaygınlaşması tehlikesi olduğuna dikkat çeken Gündoğan, Bakan Tekin’e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kız ortaokullarının açılması, belirtilen gerekçelerdeki gibi basit bir konu değildir. Bugün 7 adet kız ortaokuludur, yarın birçok kız ilkokulunun açılmasıyla devamı gelebilir. Çünkü burada, iddia edildiği gibi sözde halkın talebinin yerine getirilmesi değil, dini eğitimi yaygınlaştırmak için milli eğitimin araç haline getirilmesi söz konusudur. Pıtrak gibi dikilen fakat sınıfları boş kalan imam hatip liseleri, bunun çarpıcı bir örneğidir. Adrese dayalı okul sistemiyle dahi İHL doldurulamamıştır. Çağın hedefinden, çağın üstüne çıkma hedefinden bahseden ve bunun eğitimle olacağını söyleyen Sayın Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyoruz: Kızları kafese kapatarak bırakın çağın üstüne çıkmayı, çağlarca geriye, Orta Çağ'a düşersiniz. İstatistikler ortada. Halkımız okullarda cinsiyet ayrımı istemiyor, çocukları bilim öğrensin, meslek öğrensin, vatanına, milletine, insanlığa yararlı, onurlu, başı dik bireyler olarak yetişsin istiyor. Sayın Bakan, sizi Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı olarak, eğitimde bilimi merkeze almaya ve halkın eğitimden beklentilerini karşılamak üzere görevinizi yapmaya davet ediyoruz!”