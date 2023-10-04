Cumhuriyet Kadınları'ndan ÇEDES tepkisi: Eğitimi dinselleştirme projesidir!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:49

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:49

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri okullara ‘Manevi Değerler Eğitimi’ adı altında imam, hatip ve vaiz görevlendirilmesini öngören Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesine iptal edilmesi için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konak'ta yapılan eylemde "Milli devrimci değerlerimizi öğretin! ÇEDES projesini iptal edin" pankartı açan grup "Cumhuriyet kadını görev başında" sloganları attı.

Basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Şube Başkanı Özlem Göktoğan, projeyle 81 ildeki okullara din görevlisi atanacağını ifade ederek, "ÇEDES açıkça, ilkokul-lise arası 19 milyonu aşkın öğrencinin eğitimini dinselleştirme projesidir. Öğrencinin ÇEDES faaliyetlerine veli onayıyla alınacağı belirtilse de bunun işleyişte geçerliliği yoktur. Çünkü okul müdürleri ÇEDES'i veli ve öğrencilere tanıtmak ve ÇEDES'e katılımı teşvik etmekle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla veliler, çocuklarının ayrımcılığa uğramasından, hatta mimlenmesinden çekinerek onay vermek zorunda kalabileceklerdir. Burada açıkça kamusal dayatma vardır" diye konuştu.

"MEB, ÇEDES PROJESİNİ İPTAL ETMELİ"

Kuran kurslarının varlığına dikkat çeken Göktoğan, "Ülkemizde isteyen aile çocuklarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yerde açtığı Kur'an kurslarına gönderebilmektedir. O halde bu kesimlerin bir türlü dile getiremeyip 'özgürlükler' kılıfı giydirdiği esas beklentileri milli eğitimin dinselleştirilmesidir. 2023-2024 eğitim yılı başladıktan-sonra ÇEDES nedeniyle okullarda gerginlikler yaşanması muhtemeldir. Toplumumuzdaki var olan kutuplaşmayı bir an önce ortadan kaldırmak gerekirken, ÇEDES ile yeni bir çatışma alanı yaratılması büyük hatadır. Milli eğitimin 'dindar nesil' yetiştirme alanı olmadığı artık kabul edilmelidir. MEB, ÇEDES projesini iptal etmeli, değerler eğitimini kendi yetkisinde olan milli eğitim içinde, Anayasa ve yasalara uygun amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemelidir" ifadelerini kullandı.