Cumhuriyet Kurultayı başlıyor

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) bu hafta sonu Ankara’da “Cumhuriyetçiler Ayağa” sloganıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın Kızılay’daki Eğitim ve Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyetçiler Kurultayı” düzenleyecek. THTM Yürütme Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan; kurultaya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

‘HEDEF: CUMHURİYETÇİLERİN BİRLİĞİNİ PERÇİNLEMEK’

Cumhuriyetçiler Kurultayı’nın ana hedefinin Türkiye’de cumhuriyetçilerin birliğini aydınlanma ve bağımsızlık vurgularıyla perçinlemek olduğunu vurgulayan Oyan; “Hedefimiz; cumhuriyetin kurucu değerlerinin yeniden hak ettiği önemi ve halkın çoğunluğunun desteğini kazanmasını sağlamak. Bunun sıradan ve kolay ulaşılabilir bir hedef olmadığını kavrayabilmek bakımından bugün artık bu kavramların içinin iyice boşaltıldığını görmek gerekiyor. Bu kavramları yüzeysel olarak sahiplenmenin hiçbir biçimde bir cumhuriyetçi duruş anlamına gelmediğini kitlelere anlatmak gerekiyor” dedi.

Laikliğin içinin boşaltıldığını belirten Oyan; “Laiklik tanımının içini boşaltmakla veya laikliği bugün savunulması riskli bir ilke olarak görmekle yola çıkılırsa, aydınlanmacı çizgide durmanız mümkün olmayacaktır. İktidarın giderek yoğunlaştırdığı cumhuriyet düşmanlığına, özellikle eğitim alanındaki gerici saldırılarına karşı kararlı, kitlesel ve köklü tepkiler vermeniz zorlaşacaktır. Aynı şekilde, eğer iktidarla kim daha NATO’cu yarışına giriyorsanız ‘bağımsızlık’ anlayışınız sözde kalacak, anti-emperyalist çizgiyle buluşması mümkün olmayacaktır. Bu tutumların cumhuriyetin kurucu değerleriyle bağdaşmadığını düşünüyor ve mücadele eşiğini buradan başlatıyoruz” diye konuştu.

‘CUMHURİYETÇİ, KEMALİST, SOSYALİST AYDINLARI İÇERMEKTE’

Oyan, bahsettiği mücadele zemininde cumhuriyetçileri bir araya getirmek için kurultayın düzenlendiğini belirterek; “Bu bakımdan, THTM üyesi/delegesi olmayanları da kapsayan geniş bir toplumsal paydanın katılımı planlanmıştır. Katılımcılar, cumhuriyetçi temelde buluşan sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, çeşitli cumhuriyetçi toplumsal kuruluşları ve bunların çağrılı üyelerini kapsadığı kadar, kamuoyu gündeminde cumhuriyetçi, devrimci, Kemalist, bağımsızlıkçı, sosyalist kimlikleriyle öne çıkan birçok değerli aydınımızı, gazetecimizi de içermektedir” ifadelerini kullandı.

BURJUVA YERİNE EMEĞİN CUMHURİYETİ

Kurultayın aynı zamanda “emeğin cumhuriyetini” savunmak olduğunu vurgulayan Oyan; “Cumhuriyetin bir ‘burjuva demokratik devrimi’ olarak korunması ve geliştirilmesinin sınırlarına erkenden varılmış, 1946 sonrasında cumhuriyetçi ilke ve kurumların içinin boşaltılması süreci, 1961 Anayasasının kısa süreli ilerletici etkilerine rağmen sürekli çalışmıştır. Sermaye kesimi de Cumhuriyete sahip çıkmadığı gibi, kazanımlarının kesintiye uğratıldığı 1971 ve 1980 askeri darbelerine ve 2002 sonrasındaki sivil darbe süreçlerine genel anlamda destek vermiştir” dedi.

ÇALIŞMA KURULTAYLARIYLA SÜRECEK

‘THTM için Cumhuriyetçiler Kurultayı bir defalık eylem biçimi değildir’ diyen Oyan, şu ifadeleri kullandı: “Kurultayın laiklik, bağımsızlık, ekonomide halk egemenliğinin inşası gibi önem verdiği başlıkların önümüzdeki dönemde ayrı ayrı ele alınarak çalışma kurultaylarının yapılması ve onları takiben de yeniden bir Cumhuriyetçiler Kurultayı toplanması öngörülmektedir. Cumhuriyetçiler Kurultaylarının, THTM’ye paralel olarak kendi varlık koşullarını oluşturması ve giderek genişleyen toplum kesimlerinin devrimci taleplerinin sesi olması amaçlanmaktadır.”

KURULTAY PROGRAMI

Cumhuriyetçiler Kurultayı; yarın saat 18.30’da Oyan tarafından yapılacak açılış konuşmasıyla başlayacak. Oyan’ın konuşmasının yanı sıra Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Taner Timur ve gazetemiz Cumhuriyet’in yazarlarından Prof. Dr. Emre Kongar görüntülü mesajları izletilecek. Pazar günü ise çalışma toplantısı 5 oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumda, “Cumhuriyet nasıl kaybedildi?”, ikinci oturumda “Laikliği nasıl yeniden inşa edeceğiz?”, üçüncü oturumda “Ülkemizi emperyalizmin tahakkümünden nasıl kurtarırız?”, dördüncü oturumda “Ekonomide halk egemenliğini nasıl kuracağız?” konuları tartışılacak. Çalıştayın sonunda ise kurultayın Sonuç Bildirgesi kabul edilecek.