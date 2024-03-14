Cumhuriyet, Levent’te 15 kat izni verilen projeyi gündeme getirmişti...Bilirkişi ‘Kamu yararı yok’ dedi

İstanbul Levent’teki iki ve dört katlı bloklardan oluşan 4. Gazeteciler Sitesi’nin içindeki alana Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından verilen 15 kat izni yargıya taşındı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 14.03.2024 - 04:00
Cumhuriyet, Levent’te 15 kat izni verilen projeyi gündeme getirmişti...Bilirkişi ‘Kamu yararı yok’ dedi
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Beşiktaş Levent’te 1974’te kurulan ve yatay mimariye uygun bloklardan oluşan 4. Gazeteciler Sitesi’nde Dilek Sabancı Engelliler Parkı ve yeşil alanlar bulunuyor. Sitenin kurulduğu yıl mimar ve şehir plancılarının sosyal alan olarak belirlediği alan 1997’de Rönesans Fuarcılık’a satıldı. 20 yıl boyunca çalışma yapılmayan alanın imar planları 2017’de Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından değiştirildi. Meclis kararıyla 20 bin 491 metrekarelik alan için yeraltı 9, yerüstü 15 kat izni verildi. Bölgede yaşayan yurttaşlar tarafından kurulan 4’üncü Gazeteciler Oluşumu’nun aktardığına göre, yapılan bu plan değişikliği hukuka aykırı bir biçimde gerçekleşti. Belediye, plan notlarındaki değişikliği imar kanunlarının öngördüğü biçimde askıya çıkarmadı. 

‘MEVZUATA AYKIRI’

İlçe belediyesinin 2022’de ruhsat vermesinin üzerine Rönesans Fuarcılık 2023’te alanda çalışmalara başladı. Duruma karşı çıkan yurttaşlar 72 kişiyle birlikte dava açtı. Açılan davada mahkeme bilirkişi heyetinin bölgeyi gezmesine karar verdi. Kararın ardından bölgede inceleme yapan üç kişilik heyet projenin “İmar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine” vardı. Buna gerekçe olarak da, “İlan işlemlerinin yapılmadığı, bu nedenle vatandaşın itiraz etme sürecinin gerçekleşmediği, bu nedenle plan onama sürecinin tamamlanmadığı, planın ilan işlemlerinin yapılmamasından dolayı imar mevzuatına aykırı olarak düzenlendiği” gibi nedenler gösterildi. 


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