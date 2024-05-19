Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Mayıs coşkusu

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:39

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:39

İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve eşi Hale Yıldır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler birbirinden renkli gösterilerle izleyenleri büyüledi. Ellerinde Türk bayrakları ile alanı dolduran her yaştan İzmirli 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

“19 MAYIS RUHU EN BÜYÜK VARLIĞIMIZ”

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105’inci yılında sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli genç kardeşlerim tarih hem ibret vesikasıdır hem de kuvvettir, güçtür. Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar. Biz neydik sorusunun cevabı, biz neyiz ve ne olabiliriz sorusunun cevabına da ışık tutar. Nereden geldiklerini bilmeyenler nereye gideceklerini bilemezler. 19 Mayıs tarihi bizim için, milletimiz için çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih bir istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin esarete karşı direniş ile ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun mücadele başlattığı gündür. 19 Mayıs ruhu bizim bu milletin en büyük varlığı, sermayesidir. Birlikte yürümenin, azimle, mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir” dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı da programda yer aldı. Ege Üniversitesi Zeybek Grubu Halk Oyunları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin Karadeniz yöresi gösterileri büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının tekvando, trambolin, cimnastik, güreş, kick boks, akrobatik bisiklet ve paten gösterileri alanda heyecanı arttırdı. Program dev Türk bayrakları ile Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayraklarıyla eşliğinde sporcuların ve İzmirliler'in meydanda oluşturduğu muhteşem görüntü ile sona erdi.