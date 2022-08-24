Cumhuriyet Okurları, Dumlupınar ve Kocatepe'de

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

CUMOK, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. yılı nedeniyle 25-26 Ağustos’ta Dumlupınar-Kocatepe’de anma programı düzenliyor.

Programla ilgili ayrıntıları Cumhuriyet’e anlatan CUMOK İstanbul Koordinatörü Namık Kemal Boya, yapılacak programı şu ifadelerle anlattı: “Gezimiz 25 Ağustos’ta saat 13.00’te Kadıköy’de başlayacak. Düzenlediğimiz programda Dumlupınar ve Kocatepe’yi ziyaret edeceğiz. Savaşın yaşandığı kritik alanları, müzeleri ve şehitlikleri gezeceğiz. Kocatepe’ye vardığımız gece Büyük Taarruz’da askerlere verilen bulgur pilavı, erik hoşafı ve somun ekmekten oluşan tayın dağıtılacak. Geceyi orada, Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhında geçireceğiz. İlk törenimizi gün doğarken Kurtkaya adı veriken blokların orada, orayı fetheden Yüzbaşı Agâh Efendi ve Üsteğmen Feyzullah’ın şehitliğinde yapacağız. Daha sonra tüm gün sırayla Albay Reşat Çiğiltepe’nin anıtına, Büyük Taarruz Şehitliği’ne, Yıldırım Kemal Şehitliği’ne, Dumlupınar Şehitliği’ne, Dumlupınar Müzesi’ne ve diğer önemli yerlere gideceğiz. Gezimiz 26 Ağustos saat 23.00 saatlerinde yine Kadıköy’de son bulacak. Geziyi şanına yakışır bir şekilde yapıp kahramanlarımızı şehit edildikleri yerde, onları anlatarak anmayı planlıyoruz. Zaten Büyük Taarruz’u Anma Programı’nı 2001’den beri çoğu yıllar düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz.”