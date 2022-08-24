Atatürk’ün başkomutanlığındaki Büyük Taarruz’un 100. yılında, ÇYDD'den anlamlı ziyaret

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki Türk ordusunun işgalci güçleri Anadolu’dan çıkarıp özgür ve bağımsız bir ulus olmamızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın 100. yılında Akşehir’de ve Afyonkarahisar’da bir araya geldi.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yanı sıra ÇYDD şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı buluşma, Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreniyle başladı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Akşehir’deki Batı Cephesi Karargâhı, Etnografya Müzesi, Arkeolojisi Müzesi, Akşehir Evleri ve Nasreddin Hoca Evi ziyaret edildi.

"GENÇLER TAŞIYACAK"

Törende konuşan Yüksel, Büyük Zafer’in 100. yılında hep birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek “Büyük Taarruz Zaferi’nin üzerinden tam bir asır geçti. Bağımsız, laik ve demokratik Cumhuriyetimizi bu büyük zafere borçluyuz” dedi. Yüksel, “ÇYDD olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 100 yıl önce 20 Ağustos günü geldiği Akşehir’de, tam 100 yıl sonra aynı günde buluştuk. Biliyoruz ki Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacak ve geleceğe taşıyacak da gençlerimiz olacak. Onlarla umut ve mücadele günlerinin direnç noktası olan Batı Cephesi Karargâhı’nı, bu toprakları ziyaret etmek çok anlamlı ve değerli. İnanıyoruz ki gençlerimiz daha çağdaş bir geleceğe sahip olacak” dedi.