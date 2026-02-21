Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🌍 ‘Gelecek kendiliğinden daha adil olmayacak’

İklim krizi artık yalnızca çevresel değil, sağlık sistemlerini de dönüştürmeyi zorunlu kılan çok katmanlı bir tehdit. Kıvılcım Kocabıyık ile Yuvam Dünya Derneği’nin başlattığı “İklim Kliniği” programını ve iklim adaletini konuştuk.

✍ Ayça Ceylan

🧒 Çocuk çeteleri

Son dönemde gündeme gelen çocuk çeteleri, saldırganlığın doğuştan mı yoksa öğrenilmiş mi olduğu sorusunu yeniden düşündürüyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎙 Zamanı durduran ses

“Çaresizim” ve “Affetmem” ile 70’lere damga vuran Funda, bazı şarkıların nasıl birer “zaman işaretleyicisi”ne dönüştüğünü anlattı.

✍ Deniz Ülkütekin

🎼 Atatürk’ün bilinmeyen şarkısı

Atatürk’ün müziğe ilgisi yalnızca bir dinleyici merakı değildi; kimi zaman bir şarkı sözüne müdahale edecek kadar incelikli bir duyarlılıktı.

✍ Tolga Aydoğan

🚭 Eğer çocuğunuz sigaraya başladıysa…

Sigaraya başlama yaşı 11’e kadar düşerken uzmanlar bağırmanın ya da yasaklamanın işe yaramadığını söylüyor.

✍ Ömür Kurt

🍷 Bir yudum tarih, bir yudum hafıza

Ramazan sofralarının en zarif eşlikçisi şerbet, yalnızca serinleten bir içecek değil; Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan köklü bir ikram kültürünün taşıyıcısı.

✍ Burçak Şener

🏛 Devlet ne için vardır?

Aristoteles’e göre devlet “iyi yaşamı” mümkün kılmak için vardır. Peki koşullar bozulduğunda ahlak da bozulur mu?

✍ Ayşe Acar

