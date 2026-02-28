Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎸 ‘Uçan Şef’ten smokinli rock

Musa Göçmen, Senforock projesiyle Metallica’dan Queen’e uzanan rock klasiklerini 40 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşturuyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🛑 Çocuklarda saldırganlığı önlemek

Prof. Dr. Üstün Dökmen, çocuk çeteleri tartışmasının ardından bu kez saldırganlığın nasıl önlenebileceğini ele alıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Doomscrolling’den Bloomscrolling’e

Felaket haberleri arasında kaybolduğumuz dijital çağda yeni bir pratik yükseliyor: Bloomscrolling.

✍ Ayça Ceylan

🐒 Tutsak canlılar ve çocuklar

Pelüş bir “anne”ye sarılan makak yavrusu Punch, yalnızca şefkati değil; hapsedilen canlıların görünmeyen travmasını da hatırlatıyor.

✍ Ömür Kurt

🎨 Boş pavyonlar, sansürlenen ağıtlar

Mayıs’ta kapılaırnı açacak olan 2026 Venedik Bienali, Filistinli şair Hiba Abu Nada için yakılan ağıtı “ayrıştırıcı” bularak yasaklanması ile sanatın bağımsızlığını yeniden tartışmaya açıyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎭 Cennet vaadi, araf gerçekliği: Paradise

“Paradise”, ikinci sezonunda mutlak gücün yarattığı illüzyonu ve “tutsak huzur” ile “özgür mücadele” arasındaki ince çizgiyi yeniden tartışmaya açıyor.

✍ Başak Bıçak

💻 Şişirilmiş vaatlerden gerçek verimliliğe

Kolay para döneminin sonuna gelinirken teknoloji dünyasında artık gerçek dönüşüm ve üretkenlik belirleyici olacak.

✍ Özlem Yalım

🥗 Ramazanda dengeli beslenmenin 6 yolu

Uzun süren açlık ve susuzluğun ardından bedeni zorlamadan beslenmek, Ramazan’ı daha dengeli geçirmenin anahtarı.

✍ Burçak Şener

🎭 Nesnelerin ruhu

İstanbul’dan Prag’a, Varşova’dan Çin’e uzanan kukla festivalleri, sahnede kelimelerin bittiği yerde eylemin başladığını hatırlatıyor.

✍ Burcu Görek

