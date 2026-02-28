Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎸 ‘Uçan Şef’ten smokinli rock
Musa Göçmen, Senforock projesiyle Metallica’dan Queen’e uzanan rock klasiklerini 40 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşturuyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🛑 Çocuklarda saldırganlığı önlemek
Prof. Dr. Üstün Dökmen, çocuk çeteleri tartışmasının ardından bu kez saldırganlığın nasıl önlenebileceğini ele alıyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌱 Doomscrolling’den Bloomscrolling’e
Felaket haberleri arasında kaybolduğumuz dijital çağda yeni bir pratik yükseliyor: Bloomscrolling.
✍ Ayça Ceylan
🐒 Tutsak canlılar ve çocuklar
Pelüş bir “anne”ye sarılan makak yavrusu Punch, yalnızca şefkati değil; hapsedilen canlıların görünmeyen travmasını da hatırlatıyor.
✍ Ömür Kurt
🎨 Boş pavyonlar, sansürlenen ağıtlar
Mayıs’ta kapılaırnı açacak olan 2026 Venedik Bienali, Filistinli şair Hiba Abu Nada için yakılan ağıtı “ayrıştırıcı” bularak yasaklanması ile sanatın bağımsızlığını yeniden tartışmaya açıyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🎭 Cennet vaadi, araf gerçekliği: Paradise
“Paradise”, ikinci sezonunda mutlak gücün yarattığı illüzyonu ve “tutsak huzur” ile “özgür mücadele” arasındaki ince çizgiyi yeniden tartışmaya açıyor.
✍ Başak Bıçak
💻 Şişirilmiş vaatlerden gerçek verimliliğe
Kolay para döneminin sonuna gelinirken teknoloji dünyasında artık gerçek dönüşüm ve üretkenlik belirleyici olacak.
✍ Özlem Yalım
🥗 Ramazanda dengeli beslenmenin 6 yolu
Uzun süren açlık ve susuzluğun ardından bedeni zorlamadan beslenmek, Ramazan’ı daha dengeli geçirmenin anahtarı.
✍ Burçak Şener
🎭 Nesnelerin ruhu
İstanbul’dan Prag’a, Varşova’dan Çin’e uzanan kukla festivalleri, sahnede kelimelerin bittiği yerde eylemin başladığını hatırlatıyor.
✍ Burcu Görek
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!