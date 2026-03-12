Cumhuriyet Silivri'de... 'İBB Davası'nda 4. gün: Duruşma başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın dördüncü celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülmeye devam ediyor.

10:40 | FATİH KELEŞ'İN AVUKATI: "MAHKEMENİZİN İHBARDA BULUNMASINI TALEP EDİYORUZ"

İBB Borsası iddialarıyla gündeme gelen avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını açıklamıştı. Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıktı. Keleş’in avukatı Baran Kaya, duruşma başlamadan önce söz alarak “Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

İlk savunmayı, İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’de Satın Alma Müdürü olarak çalışıp haziran ayında tutuklanan Ümit Polat yapıyor. Polat, cezaevinde etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunmuş ancak ifadesi yeterli görülmemişti.

10:30 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar duruşma salonunda yerini aldı, mahkeme heyeti geldi, duruşma başladı.

10:20 | "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI ATILDI

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı. İmamoğlu, el sallayarak karşılık verdi.

10:10 | TUTUKLU SANIKLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilmeye başlandı. Diğer üç günde olduğu gibi bugün de ilk önce kadın tutuklu sanıklar Jandarma eşliğinde geldi. Duruşmayı takip edenler yoğun alkışla destek verdi. Tutuklu sanıklar da el sallayarak karşılık verdi. Tutuklu sanıklar parça parça mahkemeye getiriliyor. Tutuklu sanıklardan Ramazan Gülten salona getirilirken, Gülten'in eşi “Ramazan, Maya baba dedi” diye seslendi. Gülten’in kızı Maya, Gülten tutukluyken dünyaya gelmişti.

10:00 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Duruşma öncesi mübaşir, izleyici kısmında birbirlerinin fotoğrafını çeken aileleri uyardı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mübaşire tepki göstererek "Her sabah bir gerginlik çıkarıyorsunuz. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.

3. CELSEDE NELER OLDU?

Davanın dün görülen üçüncü gününde tutuklu sanık Yavuz Saltık ile jandarma erleri arasında el sallama tartışması yaşandı. Saltık, salona getirildiği esnada izleyicilere el sallamasının ardından jandarmanın müdahalesiyle karılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan avukatların tepkisine "El sallamakta bir mahsur yok" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dava çıkışında gazetecilere dönerek “Milletin parasıyla dezenformasyon yapan ahlaksızlık yapan TRT’yi kınıyorum. 86 milyonun parası haram zıkkım olsun!" ifadeleriyle seslendi.