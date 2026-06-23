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Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde 6. duruşma günü sona erdi

Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde 6. duruşma günü sona erdi

23.06.2026 11:59:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde 6. duruşma günü sona erdi

Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesinin 6. duruşma günü sona erdi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın duruşmaya gelip savunmasını yapabilmesi için, duruşma süresince ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.
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Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası, karar celsesinin 6. duruşma günün savunmalarla devam etti. Yargılamada, dosyanın son konu başlığı olan Beşiktaş Belediyesi’ne geçildi. 

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, ikinci haftasının altıncı duruşmasında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam etti. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşmada, dosyanın son konu başlığı olan Beşiktaş Belediyesi kapsamındaki iddialara ilişkin yargılanan tutuksuz sanıklar ve avukatları savunma yaptı. 

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın duruşmaya gelip savunmasını yapabilmesi amacıyla, yalnızca duruşma süresince sınırlı olmak üzere ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme Başkanı, bu kararın dışına çıkılması durumunda Abacı hakkında tutuklama kararı verilebileceğini söyledi. 

Bugüne kadar 150’nin üzerinde sanığın savunma yaptığı karar celsesinde henüz savunma yapmayan tek tutuklu kişi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu.

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