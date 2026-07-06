Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aktaş davasının karar celsesinde 13. duruşma günü sona erdi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda 13. duruşma günü başladı. 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası 4. haftada 13. duruşma gününde Silivri’de devam ediyor.

Bugünkü yoğun yargılama takvimi sebebiyle davanın görüldüğü mahkeme salonu değişti.

Aktaş Suç Örgütü Davası, yeni inşa edilen salon yerine, eski binadaki 6 No’lu duruşma salonunda görülüyor.

Dava, avukat savunmaları ile devam ediyor.

Duruşmada; Aziz İhsan Aktaş gibi tutuksuz yargılanan erkek kardeşi Doğan Aktaş'ın avukatı da savunma yaptı.

Duruşma savcısının müvekkili hakkında hapis cezası istediği mütalaaya itiraz eden avukat, “örgüt üyeliği” suçlamasının temelinin, aralarındaki akrabalık ilişkisi olduğunu öne sürdü.

"İDDİA MAKAMININ MÜTALAASINA KATILMIYORUZ"

Avukat, “Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi gösterilemez. İddia makamının mütalaasına katılmıyoruz” dedi.

SALON DEĞİŞİKLİĞİ “ÖZEL GİRİŞ” UYGULAMASINI DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan; önceki iki celsede hiçbir sanık, avukat ve gazetecinin kullanamadığı girişten akrabalarıyla birlikte duruşma salonuna girebilen Aziz İhsan Aktaş, yeni inşa edilen duruşma salonuna da aynı şekilde girip çıkıyordu.

Bugünkü yargılama trafiği nedeniyle duruşmanın yapıldığı salon değişti ama bu uygulama değişmedi. Aktaş ve akrabaları 6 No’lu salona da kimsenin kullanamadığı kapıdan içeri alındı.

DURUŞMA SONA ERDİ

Aziz İhsan Suç Örgütü Davası, Aktaş’ın akrabalarının avukatlarının savunmasıyla bugün sona erdi. Yarın savunmalarla devam edecek.