Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davası avukat savunmalarıyla devam ediyor

5.05.2026 11:28:00
Batuhan Serim
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası ikinci celsenin üçüncü haftasında, CHP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor. Avukatlar, esasa ilişkin savunma yapıyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu. 

Son olarak geçen haftalarda, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi. 

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

10.45 I DAVA AVUKAT SAVUNMALARIYLA DEVAM EDİYOR

Davasının ikinci celsesinin 9. duruşma gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları esasa ilişkin savunma yapıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine "Kurultay Ceza Davası" dosyasına gönderildi.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam ediliyor.
İBB operasyonu kapsamında açılan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası, sanık avukatların savunmalarıyla devam etti.