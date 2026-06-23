Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde 6. duruşma günü

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, ikinci haftasının altıncı duruşmasında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşmada, Beşiktaş Belediyesi kapsamındaki iddialara ilişkin yargılanan tutuksuz sanıklar ve avukatları savunma yapıyor.