Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası, 23'üncü oturumunda devam ediyor: İmamoğlu'ndan 'Kahramanmaraş' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanan isimler arasında olduğu İBB davası, 23'üncü oturumunda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

11.10 | "İKTİDARA YAKIN MEDYADA 'SIR DOLU KASA EVDEN ÇIKTI' DENİLDİ, KASADAN 48 ADET MERMİ ÇIKTI"

Ekrem İmamoğlu'nun protokol koruması Mustafa Akın’ın avukatı Berfin Rabia İstek, müvekkilinin Giresun'da babasından kalan yayla evinden çıkan çelik kasa üzerine iktidara yakın medyada "Sır dolu kasa evden çıktı", "İçerisinde rüşvete konu paralar çıktı" haberlerinin yalan olduğunu söyledi:

“İddia makamı bu memlekete hizmet eden insanları soruşturmaya konu ettiğinin farkında. Çünkü ortada akla uygun bir delillendirme yok. Sanki azılı suçlar algısı yapılarak zarar verilmeye çalışıldı. Müvekkilimle gözaltına alınanlar Vatan Emniyet’in önünde üç kere yürütülmüşler görüntü almak için. Bu yapılanlar çok üzücü.

Müvekkilin, Giresun’da babasından kalan yayla evinde de gözaltı günü arama yapılıyor. Çelik kasa bulunuyor. Kasadan büyük büyük paralar çıkar isteği var. Kasanın şifresi sorulmadan bir anda yandaş medyada en afilisinden manşetler atılıyor, ‘Sır dolu kasa evden çıktı’ diye. Deste deste paralar çıkması bekleniyordu. ‘Ele geçirilen kasa İstanbul’a getirildi’ deniyor bu da yalan.

Kasadan ne çıktı biliyor musunuz? 48 adet mermi. Mermilerle ilgili soruşturma başlatıldı. Mermilerle birlikte babadan kalma av tüfeği de emanete alındı. Müvekkil emekli polis olduğunu, ruhsatlı silahlarının olduğunu her yıl belli miktarda mermi alma hakkını kullandığını söyledi. Takipsizlik kararı verildi. Evden çıkanlar toplamda 150 adet mermi ve vidalar.”

10.50 | EKREM İMAMOĞLU KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KATLİAM İÇİN KONUŞTU

Duruşma başlarken söz alan Ekrem İmamoğlu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları için mesaj verdi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün yas günü, başımız sağolsun. Evlatlarımıza canımız yanıyor. Bunların hepsi fetret dönmeninin izleridir. Öyle 'siyasi değil' falan olmaz. Gerçekten içimiz yanıyor. Hepimizin başı sağolsun.''

Bugün önce; Ekrem İmamoğlu'nun protokol koruması Mustafa Akın’ın avukatları savunma yapacak.

Ardından İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen hakim karşısına çıkacak.

