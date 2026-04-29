Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 29'uncu gün

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 29'uncu duruşması bugün görülüyor.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam eden duruşma, etkin pişmanlıkçı Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülen davada bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı.
İŞTE 29'UNCU CELSEDE YAŞANANLAR...
Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anbean aktarıyor. İşte 29. celsede dakika dakika yaşananlar...
11.16 I DURUŞMA BAŞLADI
İBB Davası'nda 29. duruşma, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.