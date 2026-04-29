Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 29'uncu gün

29.04.2026 11:22:00
Engin Deniz İpek
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB Davası'nın 29. duruşması bugün görülüyor. Duruşma, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 29'uncu duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam eden duruşma, etkin pişmanlıkçı Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülen davada bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı.

İŞTE 29'UNCU CELSEDE YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anbean aktarıyor. İşte 29. celsede dakika dakika yaşananlar...

11.16 I DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası'nda 29. duruşma, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 27'nci gün... İmamoğlu söz aldı: 'Bugün tutsak edilen aslında benim savunma hakkım' İBB davasında aralarında, seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık, yeni haftada hakim karşısına çıkacak. Silivri'de görülecek 27’nci duruşmada sanıkların savunmaları dinlenecek. İşte 27. celsede anbean yaşananlar...
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 26'ncı gün: Duruşmada tansiyon yükseldi, etkin pişmanlıkçılar birbirine girdi! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 26. günü sona erdi. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun avukatı savunmasını tamamladı. İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan savunma yaptı. Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ancak iddianamede adı geçmeyen İmamoğlu'nun makam şoförü tahliye edildi. İşte ayrıntılar...
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 'itirafçı' Adem Soytekin savunma yaptı: 'Önüme konulan üzerine söyledim' itirafı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 28. celsesi bugün görüldü. Duruşmada bugün Adem Soytekin savunma yaptı. Tehdit veya baskı ile iş aldığım iddialarını açıkça reddettiğini belirten Soytekin, savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeyi anlatması talebi üzerine "Bu benim önüme konan bir şablon. Ben sorulan bir şablon soru üzerine bunu söyledim. Yoksa ben nereden bileyim 2014’te Beylikdüzü’nde bir örgüt kurulmuş sonra Türkiye’yi ele geçirecekmiş… Bu çok hayalperest olurdu zaten” dedi.