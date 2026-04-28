Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 'itirafçı' Adem Soytekin savunma yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 28'inci duruşması bugün görülecek.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunması ve sorgusuyla geçen 27. günde, itirafçı sanık Adem Soytekin’in tutukluluk incelemesinden hemen önce yaptığı başvuru kabul edildi.

İBB davasında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ancak daha sonra tekrar tutuklanan müteahhit Adem Soytekin bugün savunma yapması bekleniyor.

İŞTE 28'İNCİ CELSEDE YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anbean aktarıyor.

11.45 | "İTİRAFÇILIK SÖYLEMİNİ REDDEDİYORUM"

İlk olarak inşaatçılık kariyerinden ve belediyelerle iş yapma biçiminden bahseden Soytekin, İBB dosyasında suçlama olarak yer alan projelerin, şirketinin toplam işlerinin yüzde 5’i bile olmadığını söyledi.

İfade ve etkin pişmanlık sürecine değinen Soytekin, şunları söyledi:

“Benim tavrım bir suç örgütü üyesinin tavrı değil, sorumlu bir Türk vatandaşının tavrıdır. Tehdit veya baskı ile iş aldığım iddialarını açıkça reddediyorum, kapasitem ortadadır. Yurtdışında da iş yapan, İstanbul’da da farklı belediyelere iş yapmış birisiyim. Ekrem Bey ilk kez duyacak ama onun belediye başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi bana dava açmış ve kaybetmiştim.”

“Etkin pişmanlık yapan itirafçıdır’ söylemini kendi adıma reddediyorum” diyen Soytekin, sözlerine şöyle devam etti:

“İfadelerim sırasında savcılıktan herhangi bir baskıyla karşılaşmadım. Yaptığım işlerin hakediş bedellerinin bazı ifadelerde ve medyada rüşvet olarak yansıtılmasıyla etkin pişmanlık sürecim başladı. Suç işlemediğimi anlatabilmek, eğer bir örgüt iddiası varsa ve ben bilmeden de olsa bu örgütün içindeysem ‘pişmanım’ demek için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım.”

İddianamede yer alan 143 eylemin 21’inde yer alan Soytekin, daha sonra eylemlere ilişkin savunmasına geçti..

11:00 | DURUŞMA BAŞLADI: SOYTEKİN GELİRİNİ AÇIKLADI

Dün savunma sırası öne alınan etkin pişmanlıkçı Adem soytekin, savunma yapmak için kürsüde. Kimlik tespitinde ilkokul mezunu olduğunu ve aylık geliri 1 milyon tl olduğunu söyledi.

İDDİANAMEDEN

İBB iddianamesinde, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Murat Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

35 KİŞİNİN SAVUNMASI ALINDI

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 28'inci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Diğer yandan mahkeme başkanı daha önce, duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini de belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

İddianamede, Adem Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.