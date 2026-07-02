Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 61. gün: İmamoğlu, salondan çıkarıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 61. duruşma günü başlıyor. Dava, dün savunmasını tamamlayan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukat savunmalarıyla sürecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Aykut Kaya, Seyit Torun ve Bülent Tezcan da salonda yerini aldı.

Ekrem İmamoğlu, salona girişte izleyicilere ve CHP'lilere seslenerek "Sizlere güveniyoruz. Türkiye sizin kararınıza emanet" dedi.

11.42 | ARA VERİLDİ

Tutuklular tekrar salondan çıkartılıyor. İBB Davası’nda 61. duruşma günü başlayamadan ilk ara verildi. Mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartılma kararı veren CHP’li milletvekilleri, salonu terketmiyor.

11.40 | MAHKEME BAŞKANI: "VEKİLSİNİZ DİYE SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ"

Bu sırada avukatlar ve salondaki CHP’liler mahkeme başkanına tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına “kararınızı gözden geçirin” diye seslenirken mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi. Mübaşir, milletvekillerine çıkmaları gerektiğini belirtirken vekiller de mübaşire yoğun tepki gösterdi ve araya jandarma girdi.

Mahkeme başkanı, kendisine bağırarak tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’a yönelik de “Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Milletvekili diye burada her türlüğü soytarılığı yapamazsınız” diye seslendi. İmamoğlu, tepki göstererek salondan ayrılırken eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da peşinden gitti. Daha sonra mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi.

11.35 | İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı ise “Tuncay Yılmaz’dan sonra sizinle devam edeceğiz. Biz 9’unda tamamlayacağız, savunması alınmayanları ikinci celse alacağız” dedi. İmamoğlu, bunun üzerine “Neden 9 Temmuz’da bitirmekte ısrar ediyorsunuz? 9 Temmuz’da bir seferberlik mi olacak? Yeni bir operasyon mu var?” diye tepki gösterdi.

Tartışmalar sürerken mahkeme başkanı, CMK 203 gereğince İmamoğlu’nun salondan çıkarılmasını talep etti. İmamoğlu, salondan çıkmayacağını belirtirken jandarma etrafını sardı.

11:20 | MAHKEME BAŞKANI: "İLK DURUŞMAYI 9 TEMMUZ'DA TAMAMLAYACAĞIZ"

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma başlangıcında söz aldı. Mahkeme başkanına seslenen İmamoğlu, dünkü duruşmada Murat Ongun’un avukatı ve mahkeme başkanı arasındaki savunma süresi tartışmasına değindi. İmamoğlu, “Bu dava hem Türkiye’nin hem de dünyanın ne yazık ki ilgilisini çeken bir davadır, önemi yüksektir. Murat bey iddianamede en fazla ismi geçen kardeşimiz. Avukatlarının arzuları da bugün bu işi toparlamak” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in savunmasının henüz alınmadığını hatırlatan İmamoğlu, mahkeme başkanına 9 Temmuz’da ilk duruşmayı bitirme planın imkansız olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşma gününde Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, savunmasını sürdürürken mahkeme başkanı araya girerek duruşma gününü sonlandırmak istemişti.

Mahkeme başkanı, Ongun’un avukat savunmaları için Perşembe öğlen saatine kadar süre tanındığını belirtirken daha sonra İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın savunmasını alacaklarını belirtmişti.

Avukat Daniş, mahkeme başkanına tepki gösterirken “Burada 1 eylemli kişileri saatlerce dinlediniz. Biz 64 eylemden yargılanıyoruz, lütfen savunma hakkımızı kısıtlamayın” diye konuşurken mahkeme başkanı, savunmanın kısa tutulması yönündeki ısrarını yinelemişti. Avukatlar ve Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterirken mahkeme başkanı tartışmalar sürerken duruşma gününü sonlandırmıştı.