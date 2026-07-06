Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 62. gün: Tuncay Yılmaz savunma yapıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davanın 62. duruşması başladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülecek duruşmada, önceki celselerde savunmasını tamamlayamayan sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınması bekleniyor.

İşte davada yaşananlar...

11.40 - DAVA BAŞLADI

Dava, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasıyla başladı.

GEÇEN CELSEDE GERGİNLİK YAŞANDI

Davanın 61. duruşmasında mahkeme heyetinin ilk celseyi 9 Temmuz'da tamamlamayı planladığını açıklaması üzerine salonda gerginlik yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, henüz savunmasını tamamlamayan sanıklar bulunduğunu belirterek mahkeme başkanına, "9 Temmuz'da bitirmekte neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Yeni bir operasyon mu var?" sözleriyle tepki göstermişti.

Mahkeme başkanı ise İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar vermiş, yaşanan tartışmalar sırasında CHP'li vekillere yönelik kullandığı ifadeler de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilmişti.

SAVUNMA SÜRESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bir önceki oturumda ise Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlarının savunmaları sırasında mahkeme heyeti ile müdafiler arasında savunma süresi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Mahkeme başkanı savunmalar için belirlenen sürenin dolduğunu belirtirken, Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, savunma hakkının kısıtlandığını savunarak tepki göstermişti. Tartışmalara Ekrem İmamoğlu ve diğer sanık avukatları da katılmış, duruşma planlanandan önce sona ermişti.

BUGÜN HANGİ İSİMLERİN SAVUNMASI ALINACAK?

Mahkeme heyetinin bugün, savunmasını tamamlayamayan sanıkların ve avukatlarının beyanlarını almaya devam etmesi bekleniyor.

Duruşmada İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile diğer sanıkların savunmalarının sürdürülmesi öngörülüyor.

İMAMOĞLU 3 DAVAYA KATILIYOR

İmamoğlu, bugün "siyasal casusluk", diploma ve İBB davalarında hakim karşısına çıkıyor. 3 ayrı dosyanın duruşmaları aynı gün görülürken, İmamoğlu farklı mahkemelerde yargılanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ'DE

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun katılacağı davaları takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel, yaptığı açıklamada İBB davasında savunma hakkının kısıtlandığını söyleyerek "Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o makam iftira makamına dönüşmüş demektir" dedi.

YABANCI HEYETLER DAVALARA KATILDI

Öte yandan, İmamoğlu'nun bugün katılacağı davaları izlemek üzere Silivri'ye birçok yabancı isim geldi.

İşte davalarda bulunan o heyet:

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP)

1. Nacho Sanchez Amor, AP Milletvekili & AP Türkiye Raportörü

2. Juan José López Gómez, Milletvekili Amor’un Asistanı

3. Jörgen Siil, Sosyalistler & Demokratlar Grubu Danışmanı

AVRUPA YEŞİLLER PARTİSİ (AYP)

1. Rui Tavares, AYP Komite Üyesi & Portekiz Milletvekili & LIVRE Partisi Lideri (Eski Avrupa Parlamentosu Üyesi)

2. Alison Abrahams, AYP İletişim Bölümü Başkanı

3. Teo Comet, AYP Siyasi Danışmanı