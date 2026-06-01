Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 13. hafta! İmamoğlu'ndan kritik açıklama: 'Tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız'

Bayram öncesindeki son duruşmada savunma yapan Şeyhmus Sarıboğa, etkin pişmanlık hükümlerinden baskı altında yararlandırıldığını öne sürdü.

Soruşturma savcısının ifadelerini tutanağa farklı geçirdiğini iddia eden Sarıboğa, "İrademle oynandığı için önceki ifadelerim geçersizdir" dedi. Sarıboğa ayrıca, kamuoyunda "İBB borsası" iddialarının merkezindeki etkin pişman Adem Soytekin ile birlikte dosyadaki bazı etkin pişmanların da avukatlığını yapan Selcen Akar'ı işaret etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden avukat yönlendirmesiyle yararlandırıldığını savundu.

14.53 I İMAMOĞLU: 'HALKIMIZ TARİHİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ'

İBB davası verilen aranın ardından yeniden başladı.

İzleyicilere seslenen Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramının mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan bugüne çok daha güçlüyüz. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek; bunu bilin. Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, bakın çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunu unutmayın. Asrın hukuksuzluğun yaşandığı bir davadayız. Bu davada büyük mücadele veren benim masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma, bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım, dağ gibi. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem. Söyleyene de en karşı, en dik duruşu ben gösteririm.

Bakın; devletin başındaki zihniyet gibi, “Allah affetsin” deyip milletimden özür dileyen kişiyi, "Allah affetsin" diye ben de dua ediyorum ama millet affetmeyecek. Onu söyleyeyim.

Sevgili çocuklar, gençler, kadınlar… Herkes… Hazır olun, en büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz… Bakın söyleyeyim. Ruhumuz, Kuvay-i Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Bunu unutmayın. En büyük coşkuyla, büyüyerek; çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız.”

13.10 | İLK ARA VERİLDİ

İBB davasında ilk ara verildi.

"İFADELERİ BASKI ALTINDA ALINDI" İDDİASI

Vedat Şahin’in avukatı Zekeriya Muhiddin Arık, müvekkilinin üstlendiği tüm işleri fiilen yerine getirdiğini, yapılan işlere ilişkin ticari kayıtlar ve faturaların bulunduğunu söyledi.

Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin de hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiğini öne süren Arık, müvekkilinin Haziran ve Eylül 2025’te verdiği bazı ifadelerin tahliye beklentisi ve baskı altında alındığını iddia etti. Bu nedenle söz konusu ifadelerin delil olarak kabul edilemeyeceğini savundu.

Avukat Arık, dosyada müvekkili aleyhine esas olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanlarının bulunduğunu, bu beyanların ise HTS ve baz kayıtları dışında başka delillerle desteklenmediğini savundu

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNİ GERİ ÇEKEN VEDAT ŞAHİN: “SADECE İBB’YE DEĞİL, AKP'Lİ BELEDİYELERE VE ÖZEL SEKTÖRE DE İŞ YAPTIK”

Sahte fatura kesildiği iddiasıyla 2 ayrı eylemde hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilen; ayrıca “örgüt yöneticisi” olduğu iddia edilen Murat Ongun’un altında “örgüt üyesi” olarak görev aldığı öne sürülen organizasyon firması sahibi Vedat Şahin, yaklaşık 1 saat süren bir savunma yaptı.

Şahin, şirketinin yalnızca belirli bir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşuna değil; AKP’li belediyelere, kamu kurumlarına, özel sektöre ve STK’lara da hizmet verdiğini belirtti. Kapadokya’daki aydınlatma projeleri, Petrol Ofisi lansmanları, Teknofest organizasyonu, çeşitli belediyelerin kültür merkezi açılışları, hayvan barınağı etkinlikleri ve sahne-ses-ışık sistemi kurulumları gibi çok sayıda projede yer aldıklarını anlattı. Bu nedenle şirketinin yalnızca İBB ile değil, farklı kurum ve kuruluşlarla da çalıştığını ifade etti.

“KÜLTÜR A.Ş.’DEN SADECE ÜÇ ALT İHALE ALDIM”

İddianamede, İBB iştirakleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen eylemler kapsamında Kültür A.Ş.’den alınan alt ihaleler nedeniyle kendisini suçladığını belirten Şahin, hangi eylemin suç teşkil ettiğinin belirtilmediğini savundu. Kültür A.Ş.’den iş hayatı boyunca yalnızca üç alt ihale aldığını belirten Şahin, bu ihaleler için teminat mektubu sunduğunu, her birinin yaklaşık 10 milyon lira olmak üzere toplam 30 milyon lira değerinde olduğunu ve 2021-2022 döneminde gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu işlerin teknik organizasyon, sahne sistemleri ile çadır temini, kurulumu ve kaldırılması hizmetlerini kapsadığını ifade eden Şahin, “Kurumumun teminat mektubu var iken nasıl olur da kamuyu zarara uğratmış olabilirim?” diye sordu.

“EN SAMİMİ İFADELERİM GÖZALTI VE BUGÜNKÜ SAVUNMAMDIR”

Geri çektiği etkin pişmanlık ifadesine ilişkin de konuşan Şahin, 21 Mart 2025’te Emniyet’te, 22 Mart 2025’te savcılıkta ve tutuklandıktan sonra 30 Haziran ve 11 Eylül’de savcılıkta ek iki ifade verdiğini söyledi. Şahin, “Bu ifadelerden en yalın ve samimi olarak verdiğim ifade, 21 Mart 2025 Emniyet ve ertesi gün 22 Mart 2025 tarihli savcılık ifadeleridir başkanım. Ve şimdi verdiğim ifadelerdir” dedi.

“İBB BORSASI” İDDİASI BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRİLDİ

Cezaevindeyken kendisini, tanımadığı avukatların ziyaret ettiğini söyleyen Şahin, “‘Şöyle ifade verirsen çıkarsın’, ‘senin hakkında şöyle suçlamalar var’ ya da ‘buradan çıkamazsın’ gibi birçok psikolojik baskıya uğradım. Hatta şirketimin hissedarı olan eşimin tutuklanacağını söyleyen ve bununla ilgili benden paralar isteyen avukatların da beni ziyaret ederek geldiklerini biliyorum. Bu aşamada neyle suçlandığımı dahi bilmeden, bir an önce açıkçası tahliye olabilmek gayretine girdim. Şu an verdiğim ifadeler en net ifadelerimdir başkanım” ifadelerini kullandı.

“MURAT ONGUN’DAN TALİMAT ALMADIM, HİÇBİR HİYERARŞİ İÇİNDE OLMADIM”

İddianamede “örgüt yöneticisi” olduğu iddia edilen Murat Ongun’un altında “örgüt üyesi” olarak görev aldığı yönündeki suçlamaya da karşı çıkan Şahin, “Benim herhangi bir parti, kurum, kuruluş, hatta kendi derneğimize dahi üyeliğim yoktur. Bu kişiyi her ne kadar 2016 yılından bu yana tanısam da hiçbir ticari ilişkim yoktur. Sadece gördüğümüzde merhabalaşmam vardır. Aynı ortamlarda, toplantılarda bulunmadım. Hiçbir hiyerarşik yapı içinde olmadım. Aksine yönelik dosyada HTS'ler iddiası dışında belge, delil yoktur. Bana emir ya da talimat verebilecek bir kişi hiçbir zaman olmamıştır” diye konuştu.

Savunmasının sonunda tahliye talebinde bulunan Şahin, “Ciddi bir mağduriyet yaşamaktayım. Ticari hayatımın gereği, yaptığım işlerle ilgili soyut etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin daha sonraki zorlama beyanları dışında dosyada aleyhime hiçbir delil yoktur. Verilen ifadelerin iddianamenin birçok yerinde tekrarlanmalarıyla tarafıma yönelik sanki bir suç varmış gibi bir algı içine girilmesi son derece yanlıştır. Başka bir geçim kaynağım yok, 14-15. aydır tutukluyum. Bu süreçte çocuklarım ve ailem mağdur durumda. Ayrıca hiçbir suçta kullanıldığı ortaya konulmayan şahsi hesabımdaki, maaş hesabımdaki blokelerin kaldırılmasını arz ve talep ediyorum” dedi.

Şahin'in savunması sona erdi, hakim ve savcı sorgusu başladı. Mahkeme Başkanı, "Etkin pişmanlık ifadelerinizle ilgili sizi kim yönlendirdi?" diye sordu. Şahin, "Belli başlı avukatlar, İsmail Mirsad Albayrak. İlk başta kabul etmedim ama isnat edilen suçlardan sonra mantıklı düşünemedim, yönlendirmeyle ifade verdim" dedi.

Şahin'in sorgusunun ardından avukatı Muhittin Arık'ın savunması başladı.

11.05 | İBB DAVASINDA DURUŞMA BAŞLADI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren ancak tutukluluğu devam eden iş insanı Vedat Şahin savunma yapıyor. Vedat Şahin'in avukatı, müvekkilinin tek samimi ifadeyi 22 Mart'ta verdiğini, daha sonra verdikleri ifadelerin geçersiz olduğunu söylemişti.

Şahin’in avukatı Muhittin Arık, 1 Nisan’daki tahliye talebi sırasında mahkemede şu açıklamayı yapmıştı:

“Müvekkilimin emniyette ve de savcılıkta 3 tane olmak üzere toplam 4 tane ifadesi var. Burada bugün için söylüyoruz bunu; en samimi verdiği ifadeler emniyette ve savcılıktaki 22 Mayıs tarihli ifadesidir. Daha sonraki ifadeler -burada birtakım sanık müdafileri de bahsetti- cezaevindeyken kendisine ziyarete gelen birtakım avukatlar; ‘Şöyle ifade verirsen çıkarsın, senin hakkında şöyle suçlamalar var, buradan çıkamazsın’ gibi söylemler...

Bunların detayları var, cezaevi kayıtlarından da bunlar çıkacaktır. Bu psikolojiyle, bu baskıyla savcılığa ifade veriliyor. Savcılıkta da savcının odasında; ‘Senin hakkında şu kişi şöyle konuştu, bu kişi böyle konuştu’ denilerek ki biz gizlilik kararının kalkmasından sonra böyle bir suçlamanın olmadığını görüyoruz; müvekkilimin iradesi fesata uğratılarak ifadeler verdirilmesi sağlanmıştır. Biz bugün ifadenin kabul ettiğimiz anlamında emniyette ve savcılıkta verdiğimiz ilk ifadeyi kabul ediyoruz.

İddianamede aleyhine verilen ifadelere gelince; burada ne iş yaptığı ne de cari ilişkisinin olduğu 5 farklı kişinin, ilk aşamada olmayıp daha sonra etkin pişmanlık kapsamında sırf özgürlüklerine kavuşma olsa gerek ifade veren kişilerin müvekkil hakkında beyanları var. Bunlar Taşçıoğlu sahibi Kamil Taşçı; bugün burada değil, tutuklu değil. Bu kişi müvekkilimin 20 yıllık arkadaşı. Bu kişinin avukatı daha sonra müvekkilimin de avukatı oluyor ve aynı kişi müvekkilimi de ifadeye götürerek etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olma noktasına getirip benimsemediği ifadeleri verdiriyor.”

9 KİŞİYE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, bayram öncesinde yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde 9 sanığın tahliyesine hükmetti.

Tahliye edilen isimler şöyle:

İBB personeli yazılım mühendisi İraz Bayrak

Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu

İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan

İş insanı ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya

İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak

Bu kararla birlikte, 107 tutuklu sanıkla başlayan, Beyoğlu Belediyesi dosyasının birleştirilmesiyle İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu ismin eklendiği davada tutuklu sayısı 68'e düştü.

BELEDİYE BAŞKANLARI HÂLÂ TUTUKLU

Dosyada İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutukluluğu sürüyor.