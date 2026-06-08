Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 46’ncı gün: 'Ailem sefalet çekiyor'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası 46’ncı günde devam ediyor.

Çoğunluğu Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı veya İBB'de üst düzey bürokrat olan 25 tutuklu kişinin savunması henüz alınmadı.

11.16 | "BANKA HESAPLARIMIN AÇILMASINI İSTİYORUM"

Duruşma başlamadan önce reklamcı Murat Kapki söz aldı. Ortopedik boyunluk taktığı görülen Kapki "Ben varlıklı bir adamım ama cezaevine girdiğimden beri yokluk çekiyorum. 16. aya gireceğiz. Ailem artık bildiğiniz sefalet çekiyor. Çocuklarımın okul parasını dahi ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız. Çok zor durumlar içinde yaşıyorlar. Hadi kendimden geçtim, artık onları düşünüyorum. Banka hesaplarımın açılmasını istiyorum. Yani zaten tedbir konulacak bir sürü malıma mülküme tedbir konuldu, buradaki zararlar onlarla karşılanabilecek, eğer işin sonunda bir şey olursa. Banka hesaplarımın açılarak ailemin hiç değilse biraz rahatlamasını sağlamanızı istiyorum. Şirketim ve evim üzerinde tedbir var. Evime İsmail Kaan üzerinden tedbir kondu. En azından size geçsin çünkü çökmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ise 18 Haziran'da yapılacak tutukluluk incelemesinden önce, tüm tutuklulara 5 dakika da olsa söz hakkı verilmesini istedi. Dava, tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla devam ediyor.