Cumhuriyet Söyleşileri başlıyor: İlk konuk Prof. Kaboğlu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:34

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet Söyleşileri”ne başlıyor. 5 ay sürecek söyleşilerin ilki 26 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun katılımıyla yapılacak. “Cumhuriyet’in 100. Yılında Hukuk Politikaları” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Avukat Ayşe Kaymak üstlenecek.

ÜLKENİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECİ MERCEK ALTINA ALINACAK

“Cumhuriyet Söyleşileri”nde, geçen yüz yıllık zaman zarfında, ülkenin yaşadığı değişim ve gelişim süreci mercek altına alınacak. Cumhuriyetin kazanımlarıyla, hemen her alanda yaşanan değişim ve gelişim süreci söyleşilerin konusu olacak. Söyleşilerde, sadece geçmişin deneyimiyle sınırlı kalınmaması, ülkemizin geleceğine dair bir projeksiyon ortaya konması da hedefleniyor. Söyleşiler Cumhuriyet’in 100. Yılında Kurtuluş ve Kuruluşun Ekonomi Politiği ve Günümüz, İnsan Hakları, Kültür ve Sanat, Düşünce Hayatı, Cumhuriyet, Demokrasi, Siyaset, Demokrasinin Beşiği Akdeniz başlığı adı altında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi-Küçük Salon ve APİKAM Yerleşkesi olmak üzere iki farklı mekanda olacak.