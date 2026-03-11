Cumhuriyet Söyleşileri kapsamında değişen dünya düzeni konuşuldu: ‘Her barış yeni bir savaş çıkaracaktır’

Atılım Üniversitesi ve gazetemiz işbirliğinde düzenlenen Cumhuriyet Söyleşileri kapsamında Atılım Üniversitesi’nin Orhan Zaim Konferans Salonu’nda “Yeni Küresel Dinamikler” söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Güler, yazarımız Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner ve öğrenciler katıldı. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Yalvaç ve emekli büyükelçi Sermet Atacanlı’nın konuşmacı olduğu söyleşide değişen dünya düzeni Ortadoğu’da devam eden savaş üzerinden ele alındı.

‘KURALSIZLIK KURAL OLUYOR’

Artık “uluslararası düzen” diye bir kavramdan söz edilemeyeceğini belirten emekli büyükelçi Atacanlı “Düzensizlikten söz etmek daha doğru olacak. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı var. 5. senesine girdi. Güney’de İsrail’in başlattığı Gazze’deki büyük şiddet içeren gelişmeler bitmiş değil. En son da ABD’nin İsrail’le İran’a yönelttiği saldırıyı takip ediyoruz” dedi. Atacanlı, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem dış politikada hem de iç politikada sert ve geçmişin alışkanlarının dışında bir yol haritası izlediğine dikkat çekti. Trump’ın “diplomasinin klasik normlarını bir kenara attığını” söyleyen Atacanlı, aynı şekilde ABD’nin klasik devlet sistemini de aşındırdığını belirtti. Atacanlı “Kuralsızlık kural oluyor. Hiçbir zaman bu iş bu noktaya ulaşmamıştı. Belli ki Trump görevde kaldığı sürece bu iş böyle devam edecek. Bundan sonra ne olacak? Yakın ve orta vadede küresel güç dengelerinde radikal bir değişim beklemiyorum. ABD, Trump sonrası baskıcı politikalarını belki biraz yumuşatarak sürdürecek. Rusya; Ukrayna savaştan yıpranmış durumda ama ağırlığını sürdürecek. Çin gelişmiş teknolojisiyle yumuşak güç olarak varlığını sürdürecek. ABD bir kutup, Rusya ve Çin’de yarımşar bir kutup gibi olarak düzen devam edecek. Bu süreçte ülkemiz bir savaştan sakınabilirse bu en olumlu gelişme olacak” diye konuştu.

‘ORTADOĞU’DA SAVAŞLAR BİTMEZ’

Prof. Dr. Faruk Yalvaç ise, konuşmasında bugün uluslararası hukuk sisteminin ve uluslararası kurumların neden savaşları önlemede yetersiz kaldığını anlattı. Sistemin salt güç dinamikleri tarafından şekillendirildiğini vurgulayan Yalvaç “Modern devlet sistemiyle kapitalist dünya ekonomisi yıllardır iç içe geçmiş durumda. Günümüzde yaşadığımız savaşlar gerçekten beklenmedik gelişmeler değildir. Dünya sistemi uzun dönemdir savaşlarla şekillenir” dedi. Egemen devletlerin kendi içinde yaşadığı krizleri dış politikayla çözmeye çalıştığını belirten Yalvaç, bugün İran’a yapılan saldırıların da bundan kaynaklandığını kaydetti. Yalvaç “Bugün ihtiyacımız olan savaşların bitmesi değil, oluşmaması için gerekli koşulları sağlamaktır. Bu da daha adil bir düzenle olur” değerlendirmesini yaptı. Yalvaç, devam eden ABD, İsrail-İran savaşıyla ilgili de “Ateşkes bile olsa savaşlar bitmez. Tarafların mutlak rızasına dayanmayan her barış yeni bir savaş çıkaracaktır. Bu savaşın bir temel nedeni İsrail, biri de ABD’nin bölgedeki çıkarları ve hegemonik rekabeti” yorumunu yaptı.