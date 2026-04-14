Cumhuriyet, tarihe saygısızlığın belgesini ortaya çıkarmıştı: Kurul üstünü örtmüş

Gazetemiz Cumhuriyet, TRT'de yayımlanan Tozkopran İskender dizisinde "menzil taşı" olarak kullanılan ahşap dizi dekorunun İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 26 Şubat 2025’te tarihi eser olarak tescillenip İstanbul İslam Eserleri Müzesi’ne kaldırıldığı ortaya çıkarmıştı.

SANAT EKİBİNDE YER ALAN TARİHÇİ YAZDI

Söz konusu hata, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Seçkin Anık'ın yazdığı makaleyle anlaşılmıştı. Anık; tescillenen sahte tarihi eserin kendisinin de içinde bulunduğu söz konusu dizinin sanat ekibi tarafından 2019’da dekor olarak üretildiğini, dekor menzil taşının üstünde yer Osmanlıca şiir ve yazıların da kendisi tarafından yazıldığını açıkladı.

HATA YAPAN GÖREVİNDEN ALINDI

Basında dün yer alan iddiaları göre ise söz konusu dekorun tarihi eser olarak tescillenmesinde rol oynayan Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şen'in görevine son verilip, söz konusu dizinin dekorunun da müzeden kaldırıldığı belirtildi.

KURUL ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞ

Gazetemiz Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre ise kurul söz konusu hatayı geçen yıl fark etti ve harekete geçti. Bu kapsamda Dr. Şen'in görevine geçen yıl son verilerek hatanın üstü örtüldü.