Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 29 Ekim için TSK binasında 'Erdoğan'ın da posteri asıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar hızla sürerken, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait binalar asılan poster gündem oldu.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları binalarına Atatürk’ün yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri de asıldı.

Yıldız, bu haberi şu ifadelerle konuştu:

"TSK'da bir ilk... İlk kez bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları binalarına Türk Bayrağı ve Atatürk'ün yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı."

Milli Eğitim müdürlüklerinin milli bayram kapsamında Türk Bayrağı'nın yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin asılmasını istemesi tepkilere neden olmuştu.