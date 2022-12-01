Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Peynir fiyatı kıymayı solladı

01 Aralık 2022 Perşembe, 17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, geçtiğimiz gün Edirne’de kasap esnafı Hakan Akbaş’la sohbet etti. Akbaş, "Müşteri geliyor, 'bana 100 gram kıyma' diyor. Utana, sıkıla söylüyor ama biz de mecburen veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu, süt ineklerinin kesildiğini belirterek, "Temel gıda maddelerimiz kıyma, şu anda kilosu 157 lira, peynir 160 lira. Yani belki de cumhuriyet tarihinde ilk defa peynir fiyatı kıyma fiyatını geçti. 3 harfli marketler de bile bu peynir şu an 150 lira. İşte bakın halkın durumuna. Peki halk kıyma alabiliyor mu? Kıymaya da çok uzun zamandır zam gelmiyor. Neden, çünkü süt inekleri kesildiği için" dedi.

"UTANA SIKILA SÖYLÜYORLAR"

Kasap Hakan Akbaş, vatandaşın 100 gram 100 gram peynir ve kıyma alabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu ayki gelen elektrik faturası 10 bin lira. Geçen sene 2 bin, 2 bin 500 yazın geliyordu. Şimdi kış ayında 10 bin lira elektrik faturası. 100 gram 100 gram alıyorlar. Eskiden peynir 5 kilo teneke halinde alıyorduk. Ama şimdi peynirler 250-300 gram halinde paketlenmiş olarak geliyor ancak bu şekilde. 157 lira kıymanın kilosu, müşteri geliyor, 'bana 100 gram kıyma' diyor. Utana, sıkıla söylüyor ama biz de mecburen veriyoruz. Süte zam geliyor, ete zam gelmiyor."