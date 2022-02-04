Cumhuriyet tarihinde bu hafta

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

MEHMET EMİN’İN SEHPASI ŞEHİT KUBİLÂY’IN BAŞININ KESİLDİĞİ YERE KONULMUŞTUR



KUBİLAY’I KATLEDENLER İDAM EDİLDİ



4 ŞUBAT 1931



Menemen 3 (A. A.) - İdama mahkûm olanların haklarındaki kanun bugün sabaha karşı iki buçukta merasimi kanuniye badelifa infaz edilmiştir. Bu yirmi sekiz mahkûmdan Mehdi’nin arkadaşı Mehmet Emin, Menemen’li Jozef, Manisa’lı Hacı Paşa zade Ragıp, Manisa’lı Şeyh Hafız Ahmet, Alaşehir’li Şeyh Ahmet Muhtar, Manisa’lı tatlıcı Hüseyin, Şeyh Esad’ın oğlu Mehmet Ali hükümet meydanında, Menemen’li Ramiz, Menemen’li Yahya oğlu Hüseyin, Menemen’li Manifaturacı Osman, Manisa’lı İbrahim oğlu İsmail, Lâz İbrahim hoca da istasyonda, Bozalanlı İbrahim oğlu Koca Mustafa, Bozalanlı Hacı İsmail oğlu Hüseyin, Şimbilli Mehmet, Menemenli Kerim oğlu İbrahim, tabur imamı hoca İlyas, Manisa’lı topçu Hüseyin, Manisa’lı Süleyman çavuş, Bozalan’dan Hasan oğlu Hacı İsmail, Menemen’li Çıtaklı molla Süleyman, Menemen’den Boşnak Abbas, Manisa’dan Süleyman, Manisa’dan Hafız Cemal, Manisa’dan kahveci Mustafa, Manisa’dan eskici Hüseyin, oğlu Hüseyin Ali’den ibaret yedişer kişilik iki grup ta tuzpazarı’nda ve Bedesten ve sinema önünde asılmışlardır. Bu dört gruptan üçünün 9,5 ta, İstasyon grubunun da saat 12 de cesetleri kaldırılacaktır. Mehmet Emin’in sehpası şehit Kubilây’ın başının kesildiği yere konulmuştur.

UZAYDA İLK KEZ KORDONSUZ YÜRÜYÜŞ



8 ŞUBAT 1984



Houston (Ajanslar) - Amerikalı Astronot Bruce Mc Candless “sırt çantasıyla” uzayda kordonsuz yürüyen ilk “uydu insan” olmayı başardı. 47 yaşındaki Mc Candless dün “Challenger” adlı uzay mekiğinden çıkarak küçük bir itici araç sayesinde uzayda bir dizi “manevra” yaptı. Daha önce kordonla bağlı olmadan hiçbir uzay adamı uzay aracını terk etmemişti.

AZİZ NESİN’DEN EVREN’E DAVA



6 ŞUBAT 1987



Pazar ve Ekin-Bilar Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkında kendisine “vatan haini” diyerek ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla 500 bin liralık tazminat davası açtı. Nesin, bunun demokratik bir yol olduğunu savunarak, Evren’in Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra ceza davası açacağını belirtti.

ANADOLU ROCK ÖKSÜZ KALDI



9 ŞUBAT 2004



Anadolu’yu rock’ta yaşatan bir efsane, Cem Karaca’yı yitirdik. Sanatçı, bugün Üsküdar Seyyit Ahmet Yesevi Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Birlikte müzik yaptığı Cahit Berkay, yeri doldurulamayacak bir kayıp verildiğini söyledi.

KARİLERİMİZE MÜJDE!



4 ŞUBAT 1931



Kendisine mahsus üslûbunun güzelliği, fikirlerinin letafet ve isabeti ile bir kat daha tatlılaşan maruf edibimiz Cenap Şehabettin Beyi hepimiz bilir ve severiz. Çoktanberi kendi âleminde ciddi tetkik ve tetebbüler ve hatta çok değerli teliflerle meşgul olan zarif ve muktedir edibimizin yazılarından mahrum idik. Cenab’ın irfan ve edebine hayran ve mütehassir olanlara müjdeler olsun.

