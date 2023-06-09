Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar: İstanbul'da sahte dolar operasyonu!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:06

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:09

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin ağırlıkta olduğu şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, Kağıthane'de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya çok sayıda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.

100'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE 1 MİLYAR DOLAR!

Jandarma ekipleri, paraları basan ve nakledecek olan D.B.S.B., N.J.W. ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türk vatandaşını suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine götürülmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet, 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTARDA SAHTE PARA

Şüphelilerin Şişli’de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Şüphelilerle ilgili ülke konsolosluklarının bilgilendirildiği belirtilirken, yakalanan sahte doların Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte parası olduğu vurgulandı.