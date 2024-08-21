Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşleri
Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğinde düzenlenen “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Karakucak Güreşleri” organizasyonu “Keçiören Belediyesi Taha Akgül Karakucak Güreşleri”, 24 Ağustos Cumartesi günü Ankara Bağlum’da düzenlenecek.
ABB ve Keçiören Belediyesi ortaklığında düzenlenecek “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Karakucak Güreşleri” organizasyonu “Keçiören Belediyesi Taha Akgül Karakucak Güreşleri” 24 Ağustos Cumartesi günü 11.00’de başlayacak. Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Stadyumu’nda düzenlenecek olan organizasyon 24-25 Ağustos’ta gerçekleşecek. Organizasyon kapsamında, Yıldızlar-Gençler-Büyükler kategorilerindeki eleme müsabakalarında Türkiye’nin tüm illerinden 80 kulüp ve bin 500 sporcu yarışacak. Söz konusu kategorilerde dereceye giren güreşçilere ödül verilecek. Yarışmanın birincisi, bugüne kadar verilen en büyük ödül olan “Sıfır kilometre araç” ödülüne sahip olacak. Güreş organizasyonunda, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden, birçok madalya sahibi emektar güreşçiler misafir edilerek onurlandırılacak.
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