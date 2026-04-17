Cumhuriyet'ten Genel Maden-İş Sendikası'na ziyaret

17.04.2026 10:51:00
Cumhuriyet/Ankara
Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, merkezi Zonguldak'ta bulunan Genel Maden-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer yöneticiler ile görüştü.

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Erdem'in de katıldığı görüşmede, Zonguldak'taki maden üretimi ve işçilerin sorunları ele alındı. Genel Maden-İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendikanın işçi haklarını koruma konusunda geleneksel mücadeleci çizgisinin sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti. 

İlgili Konular: #Genel Maden İşçileri Sendikası