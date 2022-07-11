Cumhuriyet TV ekibi yurttaşlara 'kazançlarının yetip yetmediğini' sordu: 'Yettiremiyoruz, olmuyor'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:55

Cumhuriyet TV ekibi, Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlara son zamanlarda kazandıkları maaşlarının ne zaman tam anlamıyla ihtiyaçlarına yettiğini sordu. Yıllar önce paralarının ihtiyaçlarını karşıladığını ancak şimdi alım güçleri düştüğü için alacaklarından vazgeçtiklerini belirten yurttaşlar, üst üste gelen zamlara isyan etti.

Bir yurttaş, "Bayram mıdır seyran mıdır halk karar versin. Eski tat ve tuz yok. Elimizi cebimize atınca korkuyoruz. Başımızdakiler gider inşallah. Sonuçta Erdoğan da ölecek, biz de öleceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIŞIN TEK ODADA YATTIK"

Kazandıkları paranın birçoğunun da vergilere gittiğini anlatan yurttaşlar, ekonomik krizle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmelerine şu şekilde tepki gösterdi: