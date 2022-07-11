Cumhuriyet TV ekibi yurttaşlara 'kazançlarının yetip yetmediğini' sordu: 'Yettiremiyoruz, olmuyor'

Cumhuriyet TV ekibi, İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlara, kazançlarının en son ne zaman tüm giderlerini rahat bir şekilde karşıladığını sordu ve birbirinden ilginç yanıtlar aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:55
Cumhuriyet TV ekibi yurttaşlara 'kazançlarının yetip yetmediğini' sordu: 'Yettiremiyoruz, olmuyor'
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Cumhuriyet TV ekibi, Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlara son zamanlarda kazandıkları maaşlarının ne zaman tam anlamıyla ihtiyaçlarına yettiğini sordu. Yıllar önce paralarının ihtiyaçlarını karşıladığını ancak şimdi alım güçleri düştüğü için alacaklarından vazgeçtiklerini belirten yurttaşlar, üst üste gelen zamlara isyan etti.

Bir yurttaş, "Bayram mıdır seyran mıdır halk karar versin. Eski tat ve tuz yok. Elimizi cebimize atınca korkuyoruz. Başımızdakiler gider inşallah. Sonuçta Erdoğan da ölecek, biz de öleceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIŞIN TEK ODADA YATTIK"

Kazandıkları paranın birçoğunun da vergilere gittiğini anlatan yurttaşlar, ekonomik krizle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmelerine şu şekilde tepki gösterdi:

  • Kazansak da devlete gidiyor. Hepsi devlete gidiyor. Bir ümidim yok. İş mi kaldı piyasada? Esnaflara bakın. Bakın içleri boş.

  • Bu ay iyi geçti demedik uzun  süredir.

  • Üç bin 250 lira para mı? Kiracı olsam ne yapacağım. Her şeyden kıstık. Kışın tek odada yattık. Ürünler burada yetişiyor ama hiçbirini yiyemiyoruz. Elbise 200 lira, alamıyorum. Allah yardımcımız olsun.

  • Bu ne iştir? Bu ne merhamet?

  • Yettiremiyoruz, olmuyor. Kıl payı yetiştirmeye çalışıyoruz ama imkansız.

Ekonomik kriz zam zamlar
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