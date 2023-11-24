Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu'ndan ilk toplantı
Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, gazetenin gelişimi ve kalıcılığına yönelik konular ele alındı ve katılımcılar değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen, Işık Kansu, Emre Kongar, Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Necla Arat, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Ayşe Yüksel, Av. Dr. Başer Yaltı, Dr. Mehmet Karaören, Dr. Yavuz Gökalp Yıldız, Özalp Birol, Murat Yasa ve Özlem Yüzak katıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iş insanı Adnan Polat, Dr. Atıf Uğurlu ve İrfan Hüseyin Yıldız ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayıp mesaj gönderdi.
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