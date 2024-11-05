Cumhuriyet Vakfı Kurucusu Berin Nadi ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı
Yaşamını Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Devrimi’ne adayan Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Berin Nadi, aramızdan ayrılışının 23. yılında unutulmadı.
Berin Nadi için Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.
Törende gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetemiz yazarı ve Yayın Kurulu üyesi Miyase İlknur, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz çalışanları hazır bulundu.
Törende konuşan Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, "Cumhuriyet Vakfı kurucusu ve aynı zamanda eski imtiyaz sahibimiz Berin Hanım tam anlamıyla bir Cumhuriyet kadını Mustafa Kemal'in izinden giden kuşağın öncü ismidir.Cumhuriyet Gazetesini yaşamının her alanında önde tutan bir isim bunun için çok mücadeleler vermiş hiç vazgeçmemiş, bütün ekonomik zorluklara karşı her daim Cumhuriyet Gazetesi yaşasın diye çaba vermiştir. Bugün kendisini bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.
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