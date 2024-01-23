Cumhuriyet yazarı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:55

Eski CHP Genel Başkanı ve Cumhuriyet yazarı Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aysel Öymen, Hazine Müsteşarlığı’nın değişik bölümlerinde önemli görevler üstlendi. Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aysel Öymen Türkiye’ye döviz akımı sağlayan OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu’nda Türk heyetlerine de başkanlık etti.

Altan Öymen ile evli olan Aysel Öymen iki çocuk sahibiydi.

Aysel Öymen'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/axVfBIXa60 — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2024

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Aysel Öymen'in vefatına ilişkin X hesabından şunları söyledi:

"Önceki genel başkanlarımızdan meslek büyüğümüz sayın Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in hayatını kaybettiği haberini aldık. Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Önceki genel başkanlarımızdan meslek büyüğümüz sayın Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in hayatını kaybettiği haberini aldık.

Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Erdemmgul (@erdemmgul) January 23, 2024

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Geçmiş dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi, ülkemizin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi, ülkemizin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım.



Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 23, 2024

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sn.Altan Öymen'in değerli eşi Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sn.Altan Öymen'in değerli eşi Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/akKSZcZPrI — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) January 23, 2024

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, şu ifadeleri kullandı: "Önceki Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen'in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum."

Önceki Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen'in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/II8Y1t6DWQ — Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) January 23, 2024

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.