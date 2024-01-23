Cumhuriyet yazarı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen yaşamını yitirdi
Gazetemiz yazarı ve Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, İstanbul’da yaşamını yitirdi. Aysel Öymen, Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.
Eski CHP Genel Başkanı ve Cumhuriyet yazarı Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aysel Öymen, Hazine Müsteşarlığı’nın değişik bölümlerinde önemli görevler üstlendi. Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aysel Öymen Türkiye’ye döviz akımı sağlayan OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu’nda Türk heyetlerine de başkanlık etti.
Altan Öymen ile evli olan Aysel Öymen iki çocuk sahibiydi.
Aysel Öymen'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.
SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/axVfBIXa60— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2024
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Aysel Öymen'in vefatına ilişkin X hesabından şunları söyledi:
"Önceki genel başkanlarımızdan meslek büyüğümüz sayın Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in hayatını kaybettiği haberini aldık. Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."
Önceki genel başkanlarımızdan meslek büyüğümüz sayın Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in hayatını kaybettiği haberini aldık.— Erdemmgul (@erdemmgul) January 23, 2024
Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Geçmiş dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi, ülkemizin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Geçmiş dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi, ülkemizin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 23, 2024
Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sn.Altan Öymen'in değerli eşi Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sn.Altan Öymen'in değerli eşi Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.— Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) January 23, 2024
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/akKSZcZPrI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, şu ifadeleri kullandı: "Önceki Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen'in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum."
Önceki Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen'in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) January 23, 2024
Aysel Öymen’e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/II8Y1t6DWQ
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’in kıymetli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 23, 2024
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/WRuS05KUrw
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