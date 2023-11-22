Özgür Özel, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın'la görüştü.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:48
Özgür Özel, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Özgür Özel, eski CHP Genel başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

CHP lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

 


Altan Öymen CHP Murat Karayalçın Özgür Özel görüştü

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