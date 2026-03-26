Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: MSB 'NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhı'nı doğruladı

Yazarımız Barış Terkoğlu, 23 Mart'ta kaleme aldığı "Bakanlıktan doğrulattığım bilgiler..." yazısında getirdiği Türkiye'de "NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhı" kurulmasına ilişki bakanlık kaynaklarıyla yaptığı görüşmeyi aktardı.

Terkoğlu yazısında, "Bir süredir, “Türkiye NATO’dan koptu mu kopuyor mu” diye tartışıyoruz ya... Bir kaynaktan, NATO’nun Türkiye’de yeni bir kolordu kurduğunu öğrendim. Adı “MNC-TÜR” idi. Açılımı “Multinational Corps Türkiye”. Yani “Çokuluslu Kolordu Türkiye" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına ulaşarak gelişmeyi teyit ettiğini aktardı.

BAKANLIK RESMEN DOĞRULADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de kurulması planlanan NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhı'na ilişkin MSB'den şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO'ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır.

Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargâhın Onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargâhı'nın görevi, Bölgesel Planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir.

Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhı'nın bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."