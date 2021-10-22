Cumhuriyet yazarları Ankara’da okuyucuyla buluşuyor!
Cumhuriyet Kitapları, 16 yazar ve 29 etkinlik ile 16. Ankara Kitap Fuarı’nda okuyucuyla buluşuyor.
Eylül Fuarcılık'ın organizatörlüğünde, ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim’de kapılarını 16. kez okuyucuya açmaya hazırlanıyor.
31 Ekim’e kadar sürecek ve 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, Cumhuriyet Kitapları yazarları da imza günleri ve söyleşileri ile okuyucuyla buluşacak.
16 YAZAR, 29 ETKİNLİK!
Cumhuriyet Kitapları yazarları Işık Kansu, Mustafa Balbay, Mine G. Kırıkkanat, Uluç Gürkan, Hikmet Özdemir, Hüner Tuncer, Tuncay Özkan, Meltem Vural, Alper Akçam, Eren Aysan, Ömer Lütfü Avşar, Niyazi Altunya, Erdinç Utku, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve İlhan Taşçı; A310 numaralı Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak. Okuyucular sevdikleri yazarların kitaplarını fuara özel indirimlerle edinebilecekler.
Ayrıca, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve Erdinç Utku, imza günleri dışında söyleşileriyle okuyuculara konuk olacak.
Tüm etkinlik listesi ise şu şekilde:
23 EKİM 2021 CUMARTESİ
- Saat 15.00
İmza:
Alper Akçam
Mustafa Balbay
Niyazi Altunya
Ömer Lütfü Avşar
24 EKİM 2021 PAZAR
Söyleşi:
- Saat 14.00
A. Celal Binzet
İmza:
- Saat 14.00
Meltem Vural
- Saat 15.00
A. Celal Binzet
Işık Kansu
Hikmet Özdemir
Mine G. Kırıkkanat
Uluç Gürkan
27 EKİM ÇARŞAMBA
İmza:
- Saat 13.00
Tuncay Özkan
- Saat 15.00
Hüner Tuncer
28 EKİM PERŞEMBE
İmza:
- Saat 14.00
Meltem Vural
29 EKİM CUMA
İmza:
- Saat 15.00
Deniz Berktay
30 EKİM CUMARTESİ
İmza:
- Saat 14.00
A. Celal Binzet
Eren Aysan
Işık Kansu
Uluç Gürkan
- Saat 15.00
Erdinç Utku
Hüner Tuncer
Mustafa Balbay
Ömer Lütfü Savaş
Söyleşi:
- Saat 16.00
Erdinç Utku
31 EKİM PAZAR
İmza:
- Saat 14.00
Erdinç Utku
Niyazi Altunya
- Saat 15.00
İlhan Taşçı
- Saat 16.00
Deniz Berktay
Söyleşi:
- Saat 15.00
Deniz Berktay
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