Cumhuriyet yazarları Ankara’da okuyucuyla buluşuyor!

22 Ekim 2021 Cuma, 20:52

Eylül Fuarcılık'ın organizatörlüğünde, ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim’de kapılarını 16. kez okuyucuya açmaya hazırlanıyor.

31 Ekim’e kadar sürecek ve 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, Cumhuriyet Kitapları yazarları da imza günleri ve söyleşileri ile okuyucuyla buluşacak.

16 YAZAR, 29 ETKİNLİK!

Cumhuriyet Kitapları yazarları Işık Kansu, Mustafa Balbay, Mine G. Kırıkkanat, Uluç Gürkan, Hikmet Özdemir, Hüner Tuncer, Tuncay Özkan, Meltem Vural, Alper Akçam, Eren Aysan, Ömer Lütfü Avşar, Niyazi Altunya, Erdinç Utku, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve İlhan Taşçı; A310 numaralı Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak. Okuyucular sevdikleri yazarların kitaplarını fuara özel indirimlerle edinebilecekler.

Ayrıca, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve Erdinç Utku, imza günleri dışında söyleşileriyle okuyuculara konuk olacak.

Tüm etkinlik listesi ise şu şekilde:

23 EKİM 2021 CUMARTESİ

Saat 15.00

İmza:

Alper Akçam

Mustafa Balbay

Niyazi Altunya

Ömer Lütfü Avşar

24 EKİM 2021 PAZAR

Söyleşi:

Saat 14.00

A. Celal Binzet

İmza:

Saat 14.00

Meltem Vural

Saat 15.00

A. Celal Binzet

Işık Kansu

Hikmet Özdemir

Mine G. Kırıkkanat

Uluç Gürkan

27 EKİM ÇARŞAMBA

İmza:

Saat 13.00

Tuncay Özkan

Saat 15.00

Hüner Tuncer

28 EKİM PERŞEMBE

İmza:

Saat 14.00

Meltem Vural

29 EKİM CUMA

İmza:

Saat 15.00

Deniz Berktay

30 EKİM CUMARTESİ

İmza:

Saat 14.00

A. Celal Binzet

Eren Aysan

Işık Kansu

Uluç Gürkan

Saat 15.00

Erdinç Utku

Hüner Tuncer

Mustafa Balbay

Ömer Lütfü Savaş

Söyleşi:

Saat 16.00

Erdinç Utku

31 EKİM PAZAR

İmza:

Saat 14.00

Erdinç Utku

Niyazi Altunya

Saat 15.00

İlhan Taşçı

Saat 16.00

Deniz Berktay

Söyleşi:

Saat 15.00

Deniz Berktay