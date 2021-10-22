Cumhuriyet yazarları Ankara’da okuyucuyla buluşuyor!

Cumhuriyet Kitapları, 16 yazar ve 29 etkinlik ile 16. Ankara Kitap Fuarı’nda okuyucuyla buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 20:52
Cumhuriyet yazarları Ankara’da okuyucuyla buluşuyor!
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Eylül Fuarcılık'ın organizatörlüğünde, ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim’de kapılarını 16. kez okuyucuya açmaya  hazırlanıyor.

31 Ekim’e kadar sürecek ve 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, Cumhuriyet Kitapları yazarları da imza günleri ve söyleşileri ile okuyucuyla buluşacak.

16 YAZAR, 29 ETKİNLİK!

Cumhuriyet Kitapları yazarları Işık Kansu, Mustafa Balbay, Mine G. Kırıkkanat, Uluç Gürkan, Hikmet Özdemir, Hüner Tuncer, Tuncay Özkan, Meltem Vural, Alper Akçam, Eren Aysan, Ömer Lütfü Avşar, Niyazi Altunya, Erdinç Utku, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve İlhan Taşçı; A310 numaralı Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak. Okuyucular sevdikleri yazarların kitaplarını fuara özel indirimlerle edinebilecekler. 

Ayrıca, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve Erdinç Utku, imza günleri dışında söyleşileriyle okuyuculara konuk olacak. 

Tüm etkinlik listesi ise şu şekilde:

23 EKİM 2021 CUMARTESİ 

  • Saat 15.00

İmza:

Alper Akçam

Mustafa Balbay

Niyazi Altunya

Ömer Lütfü Avşar

24 EKİM 2021 PAZAR 

Söyleşi: 

  • Saat 14.00

A. Celal Binzet

İmza: 

  • Saat 14.00

Meltem Vural 

  • Saat 15.00

A. Celal Binzet

Işık Kansu

Hikmet Özdemir 

Mine G. Kırıkkanat

Uluç Gürkan 

27 EKİM ÇARŞAMBA

İmza:

  • Saat 13.00

Tuncay Özkan

  • Saat 15.00

Hüner Tuncer

28 EKİM PERŞEMBE 

İmza:

  • Saat 14.00

Meltem Vural 

29 EKİM CUMA

İmza:

  • Saat 15.00

Deniz Berktay

30 EKİM CUMARTESİ

İmza:

  • Saat 14.00

A. Celal Binzet

Eren Aysan 

Işık Kansu

Uluç Gürkan 

  • Saat 15.00

Erdinç Utku

Hüner Tuncer

Mustafa Balbay 

Ömer Lütfü Savaş 

Söyleşi:

  • Saat 16.00 

Erdinç Utku 

31 EKİM PAZAR 

İmza:

  • Saat 14.00

Erdinç Utku 

Niyazi Altunya

  • Saat 15.00

İlhan Taşçı

  • Saat 16.00

Deniz Berktay 

Söyleşi:

  • Saat 15.00

Deniz Berktay


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