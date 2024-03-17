Cumhuriyet yazarlarından Ali Sirmen'e veda

Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:38

Güncelleme: 17.03.2024 - 15:46

Cumhuriyet gazetesi yazarı, usta gazeteci, hukukçu ve oyuncu Ali Sirmen yaşamını yitirdi.

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Sirmen, 84 yaşında hayata veda etti. Sirmen'in ölümü basın dünyasını yasa boğdu.

Barış Derneği'nin kuruluşunda yer alan, 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Sirmen; aynı zamanda Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın da torunuydu.

CUMHURİYET YAZARLARINDAN SİRMEN'E VEDA

Cumhuriyet gazetesi yazarları, verdikleri demeçlerle usta isme veda etti.

İşte Cumhuriyet yazarlarından Sirmen'e veda mesajları...

Alev Coşkun - Cumhuriyet Vakfı Başkanı: Gazetemizin değerli yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun saygın başkanvekili Ali Sirmen'i kaybettik. Ali Sirmen, gazetecilikte onurlu bir yaşam sürdü. Yerinin doldurulması çok zor olacaktır. Tüm ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyoruz.

Işık Kansu: Pırıl pırıl bir bilinç, beyefendilikle örülmüş saygınlık, eleştirel ince bir zekâ, yurtseverliği evrensel insancıllıkla bütünleştiren aydınlanma algısı. Sevgisiyle güneşlendiğim, ustalığıyla biçimlendiğim, ağabeyliği ile kardeşlendiğim, aklıyla yönlendiğim büyüğümü yitirdim. Babamın ölüm yıldönümünde varoluşun uzamında bir yıldızım daha ışıklı izler bırakıp gitti. Ah, Ali ağabey...

Mustafa Balbay: Ali Sirmen, Cumhuriyet’in felsefesini en iyi kavramış meslek büyüğümüzdü. Dokunulması çok sorunlu konuları ortasından tutar, ustaca kaleme alırdı. En zor anlarda bile mizaha pay bırakır, acı acı gülümsetirdi. Ali Sirmen, yazarlığa, aydınlanmaya ve cumhuriyetçiliğe dair her şeydi.

Sinan Meydan: Başımız sağ olsun, çok üzgünüm. Cumhuriyet 100 yaşında bir değerini daha kaybetti.

Zülal Kalkandelen: Laik Cumhuriyet’in yılmaz savunucusu, gerçek aydın, onurlu gazeteci Ali Sirmen, bu ülkenin ve gazetemizin büyük kazancıydı. 6 Mart’ta “Laiklik nedir?” başlıklı son yazısını yazdı, direnmeyi son ana kadar hiç bırakmadı. Kalemini daima halk için kullandı. Ülkemiz ve gazetemiz için çok büyük bir kayıp.

Barış Terkoğlu: Cumhuriyet çınarı, kendisini bugünlere taşıyan en dirençli dallarından birini yitirdi. Sıkıyönetimlerde, darbelerde, baskı dönemlerinde kalemini eğmeyen bir aydını kaybettik. Cumhuriyet'in kazanımlarını ödünsüz savunan bir devrimciydi. Boşluğu doldurulmaz, anısını ve düşüncelerini yaşatmak ise boynumuzun borcu. Hepimizin başı sağ olsun.

Barış Pehlivan: Ustamızdı. Paltosundan çıktıklarımızdandı. Aynı sayfada yazma şansına sahip olduğum çınardı. Cumhuriyet’ti…

Mehmet Ali Güller: Gazete için de ülke için de büyük kayıp. Sadece çok başarılı bir gazeteci-yazar değil, laik cumhuriyet için kalemiyle en sert mücadeleyi yürüten aydınların başında geliyordu... Darbelere, baskılara karşı kalemini halktan, emekten, namustan yana kullanan bir devrimci aydındı. Türkiye'nin başı sağ olsun.

Mine Kırıkkanat: Yeri boş kalacak bir büyük yazarı, asıl sevgi ve saygının dürüstlükle, onurla kazanılacağını kanıtlayan kocaman bir yüreği kaybettik. Ali Sirmen en değerli dostum, ağabeyim, gazetecilik koçumdu. Daima yolundan yürüyeceğim. Meslek yaşamını adadığı ve adıyla, aydınlığıyla bütünleştiği Cumhuriyet gazetesi, çınarını yitirdi. Onu çok seven Cumhuriyet’çi yoldaşlarının, hepimizin başı sağolsun. Ali Sirmen, yüreklerimiz ve emeklerimizde yaşayacak.

Emre Kongar: Ah Ali Sirmen Ah. O parlak zekâ. O dirençli ruh. O ses. O beyin. O yazılar. Sen ölmezsin, ölemezsin! Gözyaşlarım: Türkiye için Cumhuriyet gazetesi için Uğur Mumcu için İlhan Selçuk için Mine için Devrim için. Sensiz yalnız kaldığını hisseden herkes için!