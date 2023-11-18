Cumhuriyet yazdı: Depremzedeye konteyner verildi

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

6 Şubat’taki deprem felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da barınma sorunu nedeniyle birçok yurttaş hâlâ çadırlarda kalıyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor” açıklaması yaptığı gün Cumhuriyet’e konuşan ve çadırda yaşam mücadelesi veren depremzedeler, “Sesimizi duyan yok mu” çağrısında bulunmuştu.

Haberimizin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antakya Kaymakamlığı, çadırda kalan 6 kişilik Tenbeloğlu ailesi ile iletişime geçerek konteyner ihtiyacını karşıladı.

‘ÇOCUKLARIM KURTULDU’

Ayrıca aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında da bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Özlem Tenbeloğlu şunları söyledi:

“Gerçekten çok mutluyum. Çocuklarım pislikten kurtuldu, en azından hijyenik temiz bir yerde kalacaklar. Bunun için huzurluyum. Evlatlarım rahat. Gece artık nöbet tutmadan rahatça uyuyabileceğim. Başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere günlerdir yetkililere ulaşmaya çalışan gönüllülere çok teşekkür ederim."