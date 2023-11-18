Cumhuriyet yazdı: Depremzedeye konteyner verildi

“Çadırda yaşam savaşı veren altı kişilik Tenbeloğlu ailesi: Bir konteyneri çok gördüler” başlıklı haberimizin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antakya Kaymakamlığı, çadırda kalan 6 kişilik Tenbeloğlu ailesi ile iletişime geçerek konteyner ihtiyacını karşıladı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00
Cumhuriyet yazdı: Depremzedeye konteyner verildi
Abone Ol google-news

6 Şubat’taki deprem felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da barınma sorunu nedeniyle birçok yurttaş hâlâ çadırlarda kalıyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor” açıklaması yaptığı gün Cumhuriyet’e konuşan ve çadırda yaşam mücadelesi veren depremzedeler, “Sesimizi duyan yok mu” çağrısında bulunmuştu.

Haberimizin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antakya Kaymakamlığı, çadırda kalan 6 kişilik Tenbeloğlu ailesi ile iletişime geçerek konteyner ihtiyacını karşıladı.

‘ÇOCUKLARIM KURTULDU’

Ayrıca aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında da bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Özlem Tenbeloğlu şunları söyledi:

“Gerçekten çok mutluyum. Çocuklarım pislikten kurtuldu, en azından hijyenik temiz bir yerde kalacaklar. Bunun için huzurluyum. Evlatlarım rahat. Gece artık nöbet tutmadan rahatça uyuyabileceğim. Başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere günlerdir yetkililere ulaşmaya çalışan gönüllülere çok teşekkür ederim." 


depremzede

İlgili Haberler

Bakan Özhaseki'nin deprem sonrası sürece yönelik açıklamaları tepki çekti: Depremzedelerden insaf istedi

Bakan Özhaseki'nin deprem sonrası sürece yönelik açıklamaları tepki çekti: Depremzedelerden insaf istedi
Depremzede yakınları tarafından AVM'de yakalanan firari müteahhit tutuklandı!

Depremzede yakınları tarafından AVM'de yakalanan firari müteahhit tutuklandı!
CHP lideri Özgür Özel Hatay'da depremzedelerle bir araya gelecek

CHP lideri Özgür Özel Hatay'da depremzedelerle bir araya gelecek

En Çok Okunan Haberler