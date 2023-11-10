CHP lideri Özgür Özel Hatay'da depremzedelerle bir araya gelecek

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:39

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Kasım'da Hatay’ı ziyaret edecek.

İlk önce, CHP Hatay İl Örgütü tarafından karşılanacak olan Özel, daha sonra il başkanlığının koordinasyon çadırında Hatay halkı ile buluşacak.

KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’nda da depremzede yurttaşlar ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek şehrin güncel durumu hakkında da bilgiler alacak.



