Depremzede yakınları tarafından AVM'de yakalanan firari müteahhit tutuklandı!

Depremde yıkılan ve en az 370 yurttaşa mezar olan Emlakbank Evlerinin müteahhiti Mehmet Özat, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:26
Depremzede yakınları tarafından AVM'de yakalanan firari müteahhit tutuklandı!
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Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan Emlakbank Evleri’nin firari müteahhiti Mehmet Özat yakalandı.

Özat'ın tutuklandığı bildirildi. 

Depremde müteahhiti olduğu binaların en az 370 yurttaşa mezar olduğu Mehmet Özat, 9 aydır firariydi.

Özat, kendisini Bilkent AVM’de fark eden kayıp yakını Sinem Boyacı tarafından saat 12.00 civarında polise teslim edilmişti.

 


Mehmet Özat depremzede

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