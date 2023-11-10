Depremzede yakınları tarafından AVM'de yakalanan firari müteahhit tutuklandı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:26

Güncelleme: 10.11.2023 - 21:32

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan Emlakbank Evleri’nin firari müteahhiti Mehmet Özat yakalandı.

Özat'ın tutuklandığı bildirildi.

Depremde müteahhiti olduğu binaların en az 370 yurttaşa mezar olduğu Mehmet Özat, 9 aydır firariydi.

Özat, kendisini Bilkent AVM’de fark eden kayıp yakını Sinem Boyacı tarafından saat 12.00 civarında polise teslim edilmişti.