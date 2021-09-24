Cumhuriyet yazdı Gökçek ifade verdi

24 Eylül 2021 Cuma, 20:48

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, FETÖ-AKP ayrışmasında “milat olarak kabul edilen” 17/25 Aralık 2013’ten 3 ay sonra, FETÖ’nün yayın organları olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarına 375 bin TL’lik reklam vererek, maddi kaynak sağladığı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden el çektirilen eski başkan Gökçek, Ankaralı’ya 750 milyon dolara mal olan Ankapark’ın inşaatı sürerken, 2014 yerel seçimleri öncesinde, ulusal televizyonlara “Ankapark reklamı” verilmesi için ihaleye çıkıldığı açıklanmıştı.

CUMHURİYET BELGELERİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, davet usulü yapılan ihaleyi 14 Mart 2014’te İstanbul’dan People Ajans, 7 milyon 83 bin 540 TL’ye dönemin dolar kuruyla 3 milyon 250 bin dolara kazanmıştı.

Ankapark’ın reklam filminin ajansa tesliminden sonra ajans, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bilgisi doğrultusunda Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarında da reklam filmini yayınlatmıştı.

GÖKÇEK İFADE VERDİ

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı bigilerin ardından Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gökçek, bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, "Türkiye’de özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi.

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, "Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ’cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, 'Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz' olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur" ifadelerini kullandı.

