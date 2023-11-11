Cumhuriyet yazdı: Hatay Valiliği, çadırda yaşam savaşı veren Şahutoğlu ailesinin sesini duydu

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

9 Kasım’da yayımlanan haberimizin ardından Hatay Valiliği harekete geçti. Çadırda yaşayan Şahutoğlu ailesine konteyner verildi. Hatay vali yardımcısının kendilerini ziyarete geldiğini belirten Özge Şahutoğlu, “Aynı gün konteyner geldi. Eşim İçişleri bakanı ile de görüştü. Her türlü sorunla ilgileneceklerini belirttiler. Cumhuriyet gazetesine minnettarız. Haberiniz sayenizde kışın başımızı sokabileceğimiz bir yerimiz oldu” dedi.

Öte yandan çadırda kalan diğer yurttaşlar da barınma sorunlarının çözülmesini istiyor. Hatay’daki Sıkar ailesi de konteyner bekleyen onlarca aileden biri. Eşi ve çocuğu ile aylardır çadırda kalan Gül Sıkar (35), “Kış kapıda ve endişeliyiz. Haberinizin çadırda kalan Şahutoğlu ailesine çözüm olması bizi de umutlandırdı, bizi de duysunlar” sözleriyle yetkililere yardım çağrısında bulundu.

