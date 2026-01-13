Cumhuriyetçiler Kurultayı Ankara’da Kurtuluş Programı’nı ilan edecek... Farklı gelenekler, ortak amaç: Cumhuriyet’in kurtuluşu!

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) öncülüğünde kurulan ve “Tüm cumhuriyetçi kesimi ortak eylem ve söylemde birleştirmek” amacıyla faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyetçiler Kurultayı, 15 Ocak Perşembe günü, Mülkiyeliler Birliği’nde “Kurtuluş Programını” ilan edecek.

HALKA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DA BAŞLAYACAK

Cumhuriyetçiler Kurultay’ından yapılan açıklamada; “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin çağrısıyla kurulan Cumhuriyetçiler Kurultayı, bir süredir üzerinde çalıştığı Kurtuluş Programı’nı ilan etmek üzere Ankara'da bir basın toplantısı düzenliyor. Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu'nun Kurtuluş Programını zenginleştireceği halk buluşmaları planı da basın toplantısında açıklanacak” denildi.

FARKLI GELENEKTEN CUMHURİYETÇİLER BİR ARAYA GELDİ

Kurtuluş Programı ve kurultayın gelecek faaliyetlerine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçiler Kurultayı Koordinasyon Kurulu üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı; “24-25 Mayıs 2025’te aynı endişeyi taşıyan ancak farklı geleneklerden gelen cumhuriyetçiler ortak bir dil ve yol haritası oluşturmak üzere Cumhuriyetçiler Kurultayı’nda bir araya geldi. Çok olgun bir havada farklı yaklaşımların dile getirildiği Kurultay sonrasında tarihsel bir sorumluluk bilinciyle Cumhuriyetçilerin birliği sürecine devam edilme kararı alındı. Oluşturulan Cumhuriyetçiler Kurultayı Koordinasyon ve Danışma Kurulları aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyetçilerin birliği konusunda zor olan başlıklarda altı çalışma grubu, 23 Kasım 2025 Kurtuluş Programı Çalıştayı’nda programa son halini verdi” dedi.

HALKA YASLANAN PROGRAM

Kurultay’ın 2026 yılına ilişkin çalışmalarını da başlattığını belirten Nalçacı; “Kurtuluş Programının eksiklerini tamamlamak üzere bir emekçi cumhuriyetinde sağlık, eğitim, bilim ve üniversite, sanayi, tarım, medya, gençlik ve kadın gibi birçok başlıkta çalışma grupları sorumluluk alacak. En geniş katılımla alt başlıklardaki programlar hazırlanacak ve birçok noktada halkımızdan geri bildirim alınacak olanaklar yaratılacak ve Haziran 2026’da Cumhuriyetçiler Kurultayı toplanacak” ifadeleri kullanıldı.