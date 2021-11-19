Cumhuriyet’e anlamlı hediye: Nadir Nadi’nin daktilosu müzemizde
Gazetemiz başyazarı Nadir Nadi’ye ait olan Cumhuriyet Müzesi’ne konulmak üzere Cumhuriyet’e hediye edildi.
Aydın’da yaşayan avukat Erol Ertuğrul, gazetemiz başyazarı Nadir Nadi’ye ait olan ve bir süredir kendisinde olan daktiloyu, Cumhuriyet Müzesi’ne konulmak üzere Cumhuriyet’e hediye etti.
Erol Ertuğrul, Nadir Nadi tarafından Sami Karaören’e hediye edilen daktiloyu Alev Coşkun’a ve Ataol Behramoğlu’na teslim etti.
Gazetemizi ziyaret eden Ertuğrul, daktiloyu Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve yazarımız Ataol Behramoğlu’na takdim etti.
Nadir Nadi’ye ait olan daktilonun 2004 yılında eski yazıişleri müdürlerimizden Sami Karaören tarafından kendisine hediye edildiğini anımsatan Ertuğrul, “Nadir Nadi üç kişiye daktilo armağan etmiş. İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Sami Karaören...
Sami ağabey bu daktiloyu 2004 yılında bana armağan etti. Daktilo o yıldan bu yana Aydın’daki ofisimde duruyordu ve ben de düşündüm ve yerinin yeniden Cumhuriyet gazetesi olduğunu düşündüğüm için gazeteye getirdim ve daktilo Cumhuriyet müzesine konulacak” dedi.
Nadir Nadi
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