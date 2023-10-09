Cumhuriyetin 100. yılı özel “Harmandalı” gösterisi

Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:36

Güncelleme: 09.10.2023 - 14:36

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in 100. yaş günü tüm yurtta olduğu gibi Milas’ın da dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutlanacak.

Milas Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında hazırladığı 29 Ekim kutlama programı kapsamında vatandaşların katılımıyla “Harmandalı” gösterisi hazırlıklarına başladı.

29 EKİM’DE, SAAT 19.23’TE, ATAPARK’TA…

Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünü Milas’a yakışacak etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Milas Belediyesi, vatandaşları 29 Ekim Pazar günü saat 19.23’te Atapark’ta gerçekleşecek Harmandalı gösterisine davet etti.

İLK PROVA 12 EKİM’DE…

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak Halk Oyunları eğitmenliği yapan Süleyman Kıymık gerçekleşecek etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede, “29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı için, saat 19.23'te 3-4 figürlük bir harmandalı gösterisi hazırlayacağız. 29 Ekim öncesinde coşkumuza ortak olmayan isteyen vatandaşlarımızla Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri 21.00 - 22.00 saatleri arasında eğitimlerimiz olacak. Ön çalışmalarımız 12 Ekim Perşembe günü başlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı ailece bu özel ve büyük gün için hazırlayacağımız gösteri öncesinde Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştireceğimiz provalara davet ediyoruz.” dedi.